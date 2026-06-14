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年底九合一選戰，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧近期相關民調呈現膠著狀態。綠營側翼肉搜猛攻國民黨新北市長參選人李四川的購屋問題，藍營更指控蘇巧慧更派人跟蹤李四川的活動。對此，李四川今（14）日回應表示，「我們選舉是要選政見，並不是選狗仔隊。」李四川今日出席台灣新住民黨-新北市黨部成立大會，並於會前接受聯訪。媒體問今天來參加的目的，李四川說，他來參加新住民新北黨部的成立，新北是移民人口最多的一個城市，所有的新住民，不管來自哪個國家，在這裡落地生根，就是我們的家人。他也一樣，來自小琉球，年輕的時候就到北部來打拚，年底如果選上新北市市長，他也會用同樣的心情，來照顧不同的族群，包括新住民、原住民，還有客家、青年、高齡長輩等等，他會提出好的政策來照顧他們，讓他們在新北能安居樂業。媒體又問議員參選人鄧凱勛表示，蘇巧慧陣營好像有一直派人跟著你 ，好像是大迷妹一樣？李四川回應說，選舉必須要光明正大，大家都知道他參與選舉以後，對手用側翼，第一個先抹黑他，第二個又肉搜他的家人跟鄰居，現在又派人跟蹤、跟拍，他認為都不是光明的事，「我們選舉是要選政見，並不是選狗仔隊。」