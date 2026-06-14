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總統賴清德今（14）日赴「2026台北國際扶輪年會」開幕典禮，面對來自全球超過140個國家的扶輪社友共襄盛舉，特別以全英文致詞，強調致力和平是共同的目標，社長阿瑞佐過去演講時提及，國際扶輪一個多世紀以來一直致力於締造和平，而當前全球社會正面臨許多挑戰，此時此刻，和平與穩定，更是不分國界人們最深切的期盼，台灣站在抵禦威權主義擴張的最前線，會扛起重任維持台海現狀，與民主夥伴加強合作，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性，維持區域的和平穩定，促進世界的繁榮發展。賴清德表示，國際扶輪年會，是全球最具影響力的非政府組織盛事之一，自己要代表政府及全體國人，歡迎社長阿瑞佐伉儷，以及世界各地的扶輪社友們，來到台灣。尤其這次年會，是台北睽違32年再度取得主辦權，更有來自全球超過140個國家的扶輪社友，共襄盛舉。賴清德感謝台灣扶輪社友的努力，讓世界走進台灣，也感謝國際扶輪幹部的支持，這場盛會代表著，國際社會對台灣，長期致力於人道關懷、公共服務與世界和平的重要肯定。賴清德說，如同今天全體會議的主題是，「播種和平，培育希望」，多年來，台灣12個扶輪地區、超過3萬6千名社友，跟全球扶輪人攜手合作，在包括締造和平與預防衝突、疾病預防與治療等七大焦點領域，為世界做出重大貢獻，帶來無數的改變與希望。賴清德提到，看到經過國際扶輪超過40年的努力，讓全球各地的小兒麻痺病例，成功減少百分之99.9。昨天在台北舉行的「根除小兒麻痺公益路跑」 ，有許多民眾熱情響應，期待向「零病例」邁進。賴清德說，相信這個目標終將達成。就如在台灣各地扶輪社的大力支持之下，對於 WHO設定的2030年消除C型肝炎目標，台灣在去年，也就是提前5年達成。在此要向所有努力付出的夥伴，致上最深的感謝。這是台灣在2019年爆發的COVID-19的防治上，自助助人後，在國際公衛史上立下的新里程碑，相信未來，台灣和國際扶輪的合作，能夠在各領域開創更多的成就。賴清德強調，致力和平是共同的目標。社長阿瑞佐在去年卡加利年會的演講提到，國際扶輪是一個偉大且龐大的機器，一個多世紀以來一直致力於締造和平。無論是促進不同文化之間的理解、改善人民的生活環境，或是提供弱勢經濟援助，全球扶輪人所做的一切，都是為了和平。賴清德表示，當前全球社會，正面臨地緣政治變化、極端氣候、供應鏈重組等挑戰。此時此刻，和平與穩定，更是不分國界人們最深切的期盼。台灣站在抵禦威權主義擴張的最前線，身為全球供應鏈安全的核心基石，台灣會扛起重任，維持台海現狀，發揮科技優勢，與民主夥伴加強合作，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性，維持區域的和平穩定，也促進世界的繁榮發展。賴清德指出，從這個月初，台北國際電腦展吸引全球科技廠商來台，到今天國際扶輪年會的盛況，都證明了，民主台灣是世界交流的重要平台，也是世界發展的良善力量。「讓我們一起行善天下！」賴清德表示，不論是致力和平、公共衛生、環境永續，或是人道援助，台灣會繼續與全球扶輪人攜手同行，用善意連結世界，用行動改變未來。最後賴清德說，再次歡迎各位貴賓遠道來訪，也誠摯邀請大家，藉這個機會深入走訪台灣，親身體驗這塊土地自由、開放、多元的魅力。祝福大會圓滿成功，各位貴賓都有豐富的收穫。