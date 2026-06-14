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▲剛奪下 MVP、狀態火熱的 Chovy 將與 Faker 在中路碰頭，試圖幫助 Gen.G 挺進 MSI。（圖／LOL Esports Flickr）

2026年《英雄聯盟》 LCK韓國聯賽「Road to MSI」迎來最血脈賁張的終極高潮，今（14）日兩大豪門 T1 與 Gen.G 的巔峰對決，不僅關乎誰能奪下 LCK 代表隊的最後一張 2026 MSI（季中邀請賽）門票，更是一場牽動全球數百萬玩家目光的電競「國家德比」。回顧兩隊無數的交戰史，T1 與 Gen.G 不僅是 LCK 歷史上在總決賽碰頭次數最多的隊伍，2022至2024年更創下連續4個賽季在總決賽上演相同對決的空前紀錄；同時根據 Esports Charts 統計，雙方的交手每次都能打破 LCK 的全球最高同時線上觀看人數。本場比賽的最大看點，無疑是中路兩大天王山的神仙打架，T1 靈魂核心Faker 本季依舊展現老將的沈穩韌性，率隊在逆境中衝擊國際舞台；然而，近年來在 LCK 展現恐怖統治力的 Chovy 狀態同樣極其火熱，在昨（13）日對陣 KT 的比賽中也奪下單場 MVP。兩人在當前版本法師與刺客角色的 Ban/Pick 博弈，可能將直接決定兩隊的戰術走向。除了中路的頂級碰撞，野區的矛與盾之爭也是勝負的關鍵，昨日 GEN 擊敗 KT 晉級，打野選手 Canyon 靈活的刷野與地圖物件展現頂級營運節奏；今日面對3屆世界冠軍 T1 打野 Oner，雙方在前期碰撞與野區資源的爭奪，也將直接影響兩隊雙人組在邊線的發育空間。6月14日14:00