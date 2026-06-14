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NBA 2026賽季總冠軍賽今（14）日迎來最終決戰，紐約尼克隊展現出驚人的韌性，在客場以94：90驚險擊敗聖安東尼奧馬刺隊，以系列賽4：1的戰績，成功捧起奧布萊恩金盃！這不僅是尼克隊史睽違53年的最高榮耀，更徹底終結了紐約球迷長達半世紀的冠軍荒。布朗森（Jalen Brunson）和布里吉斯等主力球員，賽後都激動落淚。本場比賽尼克當家後衛布朗森打出史詩級表現，全場狂轟45分，以英雄般的姿態帶領球隊闖過難關。這不僅是他職業生涯的巔峰之戰，更被視為尼克隊史上最偉大的自由球員簽約。終場哨音響起那一刻，全隊陷入瘋狂，布里吉斯與布朗森兩位核心球星更是激動落費，難掩情緒淚灑現場。布朗森和助教老爸相擁，當初正是後者建議將他帶來紐約，這一決定無比正確。布朗森在賽後接受媒體訪問時，數度哽咽到無法言語，這一幕讓無數守在電視機前的紐約球迷為之動容。轉播賽事的資深解說員麥克·布林（Mike Breen）更在轉播中激動吶喊：「尼克隊的球迷們，這不是夢！你們終於做到了！」這座冠軍對尼克而言意義非凡。若要形容尼克上次奪冠究竟有多久遠？數據顯示，當尼克在1973年贏得隊史第二座總冠軍時，如今享譽全球的傳奇教練「禪師」菲爾·傑克森（Phil Jackson），當年竟還是尼克隊陣中的一名現役球員！這53年間，紐約經歷了無數次重建、失望與心碎，直到今日，尼克隊終於重返聯盟之巔。他們成為 NBA 史上第一支在總冠軍賽中，憑藉四場逆轉兩位數分差獲勝的冠軍隊伍，這種「巨人殺手」的韌性，無疑將成為籃壇傳奇。隨著這場勝利，尼克正式洗刷了長年積累的負面標籤。美媒《The Athletic》評論指出，這支尼克隊擁有冠軍所具備的一切要素：堅不可摧的團隊認同感、關鍵時刻強大的終結者，以及一群默默耕耘、持續突破的拼搏者。對於馬刺隊而言，雖然輸掉了系列賽，但年輕的文班亞馬（Victor Wembanyama）在過程中展現了頂級天賦，未來仍是冠軍的強力競爭者。然而今晚，全世界的焦點屬於紐約。這座遲到了53年的冠軍獎盃，終於在布朗森帶領下重回大蘋果，為紐約體育史寫下最輝煌的一頁篇章。