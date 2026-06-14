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預防蟑螂入侵3大措施

▲蟑螂討厭薄荷氣味，有人會把薄荷精油滴在門窗附近。（示意圖／取自PhotoAC）

消滅蟑螂3方法

▲網友熱議的6大消滅蟑螂的方式。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

夏季高溫潮濕，蟑螂也跟著出沒，就有民眾表示，自己拆下浴室抽風機清潔時，居然在裡面發現大量的蟑螂屍體，讓他超級驚嚇，對此，許多內行人表示，真正的問題從來不是看得到的蟑螂，而是還沒找出來的蟑螂來源，建議在家中排水口、排風口，加裝防蟲落水頭、防蟲網等，降低蟑螂進入房子的機會。根據「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年「滅蟑方式」相關話題的網路聲量，整理出網路熱議的滅蟑6大類方法，包括阻斷蟑螂出入口、維持環境整潔、利用特殊氣味驅趕、使用殺蟲劑、蟑螂餌劑及請專業除蟲公司。：有民眾在打掃浴室抽風機時，居然發現內部有大量蟑螂屍體，對此，許多內行人表示，看得到的蟑螂不是問題，真正的問題是還沒找到的蟑螂入侵路徑，其中排水孔更被點名是最常見的入侵管道，建議可更換防蟲落水頭、加裝防蟲網或檢查管線縫隙，降低蟑螂進屋機率。廚房抽油煙機排出室外的出風口，如果沒有加裝防蟲網，蟑螂也很有可能會順著管線爬進來，可在管線加裝防蟲網。：讓家裡沒有廚餘、食物碎屑、潮濕角落等，也是預防蟑螂住下來的方式，因為蟑螂只要有食物、水源，就很容易進來棲息，建議每天清理垃圾、擦乾流理台，保持廚房和浴室乾燥。：許多人分享可用蟑螂害怕的氣味，讓小強不敢靠近，像是大蒜、柑橘、薄荷、尤加利等，有些人會自己製作大蒜水，或使用柑橘、薄荷、尤加利的精油，噴灑在門縫、排水孔及垃圾桶周邊。：看到蟑螂時，直接使用殺蟲劑最快，可以馬上解決眼前的蟑螂，但殺蟲劑味道重，而且只是治標不治本，提醒一定要選擇合格的殺蟲劑，並搭配預防方式。：蟑螂餌劑是不少人推薦的滅蟑方法，只要蟑螂吃了餌劑，返回巢穴死亡後，其他蟑螂再吃掉死掉蟑螂的屍體，就能發揮連鎖滅蟑效果，建議每1到3個月補打一次。不過家中有寵物或小孩的家庭，要小心誤食。：若蟑螂問題已經失控，可請專業除蟲公司來清理，改善居家環境。