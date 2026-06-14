我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊今（14）日完成歷史性壯舉，以系列賽4：1的比分，睽違53年再度捧起奧布萊恩金盃，勇奪隊史第三座NBA總冠軍。當家球星布朗森（Jalen Brunson）全場狂轟45分，與布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）成為史上第一對奪得NCAA和NBA冠軍的隊友。這一場拿到45分的布朗森，賽後毫無懸念地獲選為2026年NBA總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。他賽後也不忘「虧」老爸瑞克·布朗森（Rick Brunson），展現父子之間的好感情。本場封王戰，尼克隊進攻端手感並不理想，布朗森成為球隊唯一的救世主。他在41分鐘的上場時間內，27投14中，包含4顆三分球，以近乎無解的個人能力撐起進攻大旗，成為自2021年「字母哥」安戴托昆波以來，首位在封王戰轟下45分的球員。奪冠瞬間，尼克總裁羅斯（Leon Rose）盛讚這群球員的韌性：「他們展現了無與倫比的性格與骨氣，這是一支永遠不說放棄的隊伍。」老闆多蘭（James Dolan）也在捧盃時難得感性向紐約球迷喊話：「紐約，對不起讓你們等了這麼久，但我保證，下一次絕對不會再等這麼久了！」在獲頒FMVP的賽後訪問中，布朗森展現了紐約球星特有的幽默感。當記者問他是否知道自己是尼克隊史上，首位在總冠軍賽單場攻下40分以上的球員時，布朗森先是調皮地打趣道：「我原本想說是瑞克·布朗森（Rick Brunson）做的，但這機率大概不太大吧！」這番話讓現場記者哄堂大笑，也沖淡了賽後激動的氣氛。事實上，布朗森在奪冠後的感言相當樸實，他談到整個系列賽面對外界的質疑聲浪時表示：「我們總能找到贏球的方法，無論眼前擺著什麼障礙，我們都不在乎。每一次踏上球場，我們都相信自己能找到出路，就是這麼簡單。」當年布朗森在達拉斯獨行俠打出名號，季後選擇離開好友唐西奇（Luka Doncic）來到紐約建立自己的事業，其中父親瑞克在尼克隊效力就是很重要的原因。賽後他也直言：「這（爸爸）就是我來紐約的原因！」瑞克談到這一刻對身為父親的自己意味著什麼時說：「這簡直太棒了。太不可思議了。我做夢都想不到。我們全家、整個團隊都激動不已。這太棒了，夥計。我簡直無法用語言來形容。」這場勝利也讓尼克隊寫下空前紀錄。根據ESPN統計，布朗森、布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）這三位來自維拉諾瓦大學（Villanova University）的校友，成為史上首對既贏得NCAA冠軍、又共同奪下NBA總冠軍的隊友組合，這段跨越十年的深厚交情，如今在紐約圓滿落幕。布里奇斯感性說道，「自從在維拉諾瓦大學和他們一起打球以來，我就一直把他們倆（布朗森和哈特）當成我的兄弟。不過，能把所有人都當成我的兄弟也很棒。沒有他們，就沒有今天的我們。」當布朗森在場中被正式宣布成為FMVP時，全場尼克球迷高呼他的名字。這座冠軍獎盃不僅終結了紐約球迷長達半世紀的等待，更確立了布朗森在紐約體育史上的不朽地位。這段從維拉諾瓦到麥迪遜花園廣場的傳奇旅程，無疑將成為2026年NBA最動人的賽季篇章。