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AI需求推升記憶體價格 美光營收暴增

專攻NAND市場 Sandisk受惠資料中心需求

Nebius成AI基礎建設新星 營收兩年估增20倍

AI投資熱潮未歇 市場關注高成長股風險

近年來，美國科技巨頭帶動全球股市屢創新高，由於包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等七大科技企業表現亮眼，華爾街分析師將其稱為「科技七巨頭（Magnificent Seven）」。不過在人工智慧（AI）基礎建設投資熱潮持續升溫下，市場焦點正逐漸轉向成長速度更快的「超高速成長股（Hypergrowth Stocks）」。其中，記憶體大廠美光科技、儲存晶片業者Sandisk以及AI雲端服務商Nebius，被視為目前最具代表性的三大高成長標的。外媒The Motley Fool報導，「科技七巨頭」在過去五年引領美股屢創新高，每一家都名列全球前十大企業，且時至今日依然是穩健的投資標的。不過這之中除了輝達之外，其中大多數企業的營收成長率頂多維持在30%左右。報導提到，若是想要尋找營收年增率能翻倍、甚至翻三倍的個股，目光必須投向科技七巨頭之外，而美光、Sandisk、Nebius正全面從這波龐大的人工智慧（AI）基礎設施建置浪潮中吸金，並有望在未來幾年實現更強勁的成長。美光主要生產NAND快閃記憶體與DRAM動態隨機存取記憶體，前者廣泛應用於固態硬碟（SSD），後者則是各類運算設備的重要組件。隨著全球AI資料中心大量建置，市場對記憶體需求激增，導致供給吃緊，價格持續上漲。數據顯示，美光兩季前營收約136億美元，上一季已增至239億美元，公司對最新一季的營收預測更達335億美元，顯示業績正快速攀升。儘管業界正積極擴充產能，但市場普遍認為記憶體供應短缺問題短期內難以完全緩解。華爾街分析師預估，美光2026會計年度營收可望年增197%，2027年度仍有63%的成長空間。另一家記憶體廠商Sandisk則專注於NAND快閃記憶體業務。由於AI模型訓練與推理需要龐大的資料儲存能力，SSD需求同步大增，也讓Sandisk受惠。據最新財報，Sandisk單季營收達59.5億美元，較去年同期大增251%。市場預期，該公司2026財年營收將進一步成長167%，2027財年則有望再增加122%。分析師認為，隨著全球AI資料中心持續擴建，儲存設備需求仍將維持高檔，Sandisk未來數年仍有機會保持高速成長。與前兩家公司不同，Nebius並非晶片供應商，而是提供AI導向雲端運算服務的新創企業。該公司專門打造AI資料中心與運算平台，被外界視為AI基礎建設浪潮的重要受益者之一。Nebius最新一季營收年增高達684%，成長幅度遠超多數科技企業。更引人注目的是，市場預估該公司2026年營收將再增加551%，2027年則有224%的增幅。若相關預測成真，Nebius從2025年底到2027年的營收規模將暴增約20倍，成為近年AI產業中成長速度最快的企業之一。不過，隨著AI概念股近年大漲，市場對於相關企業估值是否過高的疑慮也逐漸升溫。近期美國科技股出現震盪，部分投資人擔憂AI基礎建設支出未來可能放緩。儘管如此，支持者認為，全球大型科技企業與雲端服務供應商仍持續投入鉅額資金建設AI基礎設施，相關需求短期內尚未出現降溫跡象。市場人士指出，相較於已具龐大規模的科技七巨頭，美光、Sandisk與Nebius等企業正處於高速擴張階段，未來能否延續爆發性成長，將成為觀察AI投資熱潮能否持續的重要指標。