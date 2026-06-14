我是廣告 請繼續往下閱讀
現年28歲的福克斯在關鍵的第五戰中表現堪稱災難，全場15投僅3中（三分線外8投1中），僅繳出7分、5助攻、2抄截與1次失誤的慘澹數據，籃板更是掛蛋。如果在例行賽，這樣的數據頂多引來一陣檢討；但在總冠軍賽的生死戰，且是在第四節球隊進攻陷入停滯的關鍵時刻，福克斯的低迷顯得格外致命。
知名體育記者席格（Brett Siegel）在賽後直言：「福克斯在第四節的所作所為，直接葬送了馬刺的比賽。」來自全國性媒體的砲火更是猛烈。知名球評歐康納（Kevin O'Connor）毫不留情地批評：「他在這輪系列賽做出了太多無腦的決策，你甚至會以為他才是那個菜鳥後衛，而不是老將。」歐康納更附和了巴克利（Charles Barkley）的觀點，認為馬刺「必須將福克斯降為替補」，並直指新秀哈珀（Dylan Harper）是「遠比他更高效的後衛」。
就連Barstool Sports創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）也在G5期間崩潰發文：「為什麼福克斯每一球都要自己投！」波特諾伊甚至用了極度誇張的字眼，質疑福克斯是不是「收了錢打假球」。雖然這純屬氣話，但足以反映出隨著福克斯在總決賽的頻頻「打鐵」，外界的反彈聲浪已擴散到何種地步。
福克斯在G5的低迷並非偶然。他在總冠軍賽首戰同樣以13投3中僅得7分開局；雖然G2以12投8中攻下20分短暫回神，但隨後再度陷入不穩。G3他14投僅4中拿12分；G4雖然繳出18分、7助攻與5籃板，但卻發生了4次致命失誤，間接導致馬刺揮霍高達29分的領先優勢，成為尼克締造史詩級大逆轉的背景板。
總計五場總冠軍賽，福克斯一共只拿下64分，場均僅12.8分。對於一名角色球員來說，這或許勉強及格；但對於福克斯來說，這絕對是個嚴重的問題。馬刺並不需要他成為像文班亞馬（Victor Wembanyama）那樣的神級救世主，但當對手重兵看管文班亞馬時，福克斯理應是那個能穩定軍心、撕裂防線並終結比賽的穩健老將。然而，他交出的答卷卻讓球迷不禁懷疑：馬刺在關鍵時刻的後場，是不是該多放點哈珀、少留點福克斯？
菜鳥哈珀強勢崛起！ 2.29億美元頂薪成沉重包袱
福克斯之所以面臨如此巨大的批評聲浪，很大一部分原因在於菜鳥哈珀（Dylan Harper）的出色表現。哈珀在G5不僅為馬刺板凳注入強大火力，更成為NBA史上少數能在總決賽連續兩場轟下20分以上的新秀。
當外界開始將福克斯的決策與投籃創造力與一名新秀進行比較時，這位老將的處境就變得極度危險。哈珀與另一名新秀卡斯爾（Stephon Castle）有犯錯的空間，即便是建隊基石文班亞馬，也還在適應他的首次總決賽之旅。但福克斯不同，他是馬刺花重金請來「加速爭冠時間表」的完成品。
根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，福克斯在2025年8月與馬刺簽下了一份為期四年、總值高達2.29億美元（保證金額2.21億美元，平均年薪高達5,544萬美元）的頂薪延長合約，將他一路綁定到2029-30賽季。
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。