2026年NBA總冠軍賽落幕後，馬刺後衛福克斯（De’Aaron Fox）意外成為全美輿論砲轟的焦點。在攸關生死的G5戰役中，這位領著4年2.29億美元頂薪延長合約的明星控衛全場15投僅3中，只拿下7分，眼睜睜看著球隊以90：94不敵尼克，系列賽1：4無緣封王。糟糕的進攻選擇與關鍵時刻的低迷表現，讓福克斯被外界貼上「馬刺戰犯」標籤，甚至有名嘴狠批他的決策能力「根本像個菜鳥」，質疑他是否還配得上球隊第二核心的定位。

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G5末節軟手惹眾怒！　名嘴、網紅齊開砲

現年28歲的福克斯在關鍵的第五戰中表現堪稱災難，全場15投僅3中（三分線外8投1中），僅繳出7分、5助攻、2抄截與1次失誤的慘澹數據，籃板更是掛蛋。如果在例行賽，這樣的數據頂多引來一陣檢討；但在總冠軍賽的生死戰，且是在第四節球隊進攻陷入停滯的關鍵時刻，福克斯的低迷顯得格外致命。

知名體育記者席格（Brett Siegel）在賽後直言：「福克斯在第四節的所作所為，直接葬送了馬刺的比賽。」來自全國性媒體的砲火更是猛烈。知名球評歐康納（Kevin O'Connor）毫不留情地批評：「他在這輪系列賽做出了太多無腦的決策，你甚至會以為他才是那個菜鳥後衛，而不是老將。」歐康納更附和了巴克利（Charles Barkley）的觀點，認為馬刺「必須將福克斯降為替補」，並直指新秀哈珀（Dylan Harper）是「遠比他更高效的後衛」。

就連Barstool Sports創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）也在G5期間崩潰發文：「為什麼福克斯每一球都要自己投！」波特諾伊甚至用了極度誇張的字眼，質疑福克斯是不是「收了錢打假球」。雖然這純屬氣話，但足以反映出隨著福克斯在總決賽的頻頻「打鐵」，外界的反彈聲浪已擴散到何種地步。

▲相較於福克斯的荒腔走板，馬刺菜鳥後衛哈珀（Dylan Harper，圖）在總決賽中強勢崛起，連兩場轟破20分，這讓外界對於拔除福克斯先發位置的呼聲越來越高。（圖／美聯社／達志影像）
▲相較於福克斯的荒腔走板，馬刺菜鳥後衛哈珀（Dylan Harper，圖）在總決賽中強勢崛起，連兩場轟破20分，這讓外界對於拔除福克斯先發位置的呼聲越來越高。（圖／美聯社／達志影像）
場均不到13分！　總冠軍賽迷航非單一個案

福克斯在G5的低迷並非偶然。他在總冠軍賽首戰同樣以13投3中僅得7分開局；雖然G2以12投8中攻下20分短暫回神，但隨後再度陷入不穩。G3他14投僅4中拿12分；G4雖然繳出18分、7助攻與5籃板，但卻發生了4次致命失誤，間接導致馬刺揮霍高達29分的領先優勢，成為尼克締造史詩級大逆轉的背景板。

總計五場總冠軍賽，福克斯一共只拿下64分，場均僅12.8分。對於一名角色球員來說，這或許勉強及格；但對於福克斯來說，這絕對是個嚴重的問題。馬刺並不需要他成為像文班亞馬（Victor Wembanyama）那樣的神級救世主，但當對手重兵看管文班亞馬時，福克斯理應是那個能穩定軍心、撕裂防線並終結比賽的穩健老將。然而，他交出的答卷卻讓球迷不禁懷疑：馬刺在關鍵時刻的後場，是不是該多放點哈珀、少留點福克斯？

菜鳥哈珀強勢崛起！　2.29億美元頂薪成沉重包袱

福克斯之所以面臨如此巨大的批評聲浪，很大一部分原因在於菜鳥哈珀（Dylan Harper）的出色表現。哈珀在G5不僅為馬刺板凳注入強大火力，更成為NBA史上少數能在總決賽連續兩場轟下20分以上的新秀。

當外界開始將福克斯的決策與投籃創造力與一名新秀進行比較時，這位老將的處境就變得極度危險。哈珀與另一名新秀卡斯爾（Stephon Castle）有犯錯的空間，即便是建隊基石文班亞馬，也還在適應他的首次總決賽之旅。但福克斯不同，他是馬刺花重金請來「加速爭冠時間表」的完成品。

根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，福克斯在2025年8月與馬刺簽下了一份為期四年、總值高達2.29億美元（保證金額2.21億美元，平均年薪高達5,544萬美元）的頂薪延長合約，將他一路綁定到2029-30賽季。

▲馬刺在握有建隊基石文班亞馬（Victor Wembanyama）的情況下痛失總冠軍，休賽季球團必須嚴肅面對福克斯鉅額合約所帶來的建隊危機，重新評估決勝陣容的配置。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺在握有建隊基石文班亞馬（Victor Wembanyama）的情況下痛失總冠軍，休賽季球團必須嚴肅面對福克斯鉅額合約所帶來的建隊危機，重新評估決勝陣容的配置。（圖／美聯社／達志影像）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...