我是廣告 請繼續往下閱讀

​壽司郎：炙烤鮭魚肚一貫13元！霜淇淋買一送一 8大優惠門市

平均一貫13元

平均一杯20元

藏壽司：DINOTAENG扭蛋開搶！夏季限定新品搶先看

▲藏壽司聯名DINOTAENG呆萌町，矮袋鼠QUOKKA與BOBO小熊13款扭蛋開搶。（圖／藏壽司提供）

夏天就要吃迴轉壽司好消暑！壽司郎表示，6月最新優惠活動限時登場，炙烤鮭魚肚「2+1貫」40元、平均一貫13元開吃，還有「北海道牛奶霜淇淋買一送一」，高屏地區限店優惠8家門市一次整理。台灣壽司郎表示，歡慶「新光三越左營店」開幕雙滿月，高屏地區指定店舖限時6天感謝回饋，即日起至6月18日：​限定活動店舖：高雄夢時代店／高雄中正店／高雄鳳山店／高雄義享天地店／高雄岡山樂購廣場店／高雄美術館店／屏東環球店／新光三越左營店。​提醒大家，數量有限，售完為止；活動內容依各店現場公告為準。藏壽司表示，DINOTAENG呆萌町聯名13款扭蛋熱烈開搶；夏季限定新品搶先看，6月16日至6月22日，全台限時販售：◾️「海之幸寶箱 白」100元◾️「海之幸寶箱 赤」100元◾️「海鮮六重奏軍艦」100元◾️「柚子蘿蔔泥槍烏賊」40元◾️「盛的滿滿貝柱握壽司」40元◾️「青醬番茄牛肉手卷」70元◾️「和風海鮮野菜油醋沙拉」60元◾️「明太子年糕」60元◾️「豪華三鮮（干貝-鮭魚-生蝦）」80元◾️「高湯蝦仁茶碗蒸」80元提醒大家，食材以當日店鋪進貨、銷售狀況，限量供應，售完為止。