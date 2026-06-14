夏天就要吃迴轉壽司好消暑！壽司郎表示，6月最新優惠活動限時登場，炙烤鮭魚肚「2+1貫」40元、平均一貫13元開吃，還有「北海道牛奶霜淇淋買一送一」，高屏地區限店優惠8家門市一次整理。

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​壽司郎：炙烤鮭魚肚一貫13元！霜淇淋買一送一　8大優惠門市

台灣壽司郎表示，歡慶「新光三越左營店」開幕雙滿月，高屏地區指定店舖限時6天感謝回饋，即日起至6月18日：

◾️炙烤鮭魚肚「2+1貫」40元！平均一貫13元

◾️北海道牛奶霜淇淋「買一送一」！平均一杯20元

​限定活動店舖：高雄夢時代店／高雄中正店／高雄鳳山店／高雄義享天地店／高雄岡山樂購廣場店／高雄美術館店／屏東環球店／新光三越左營店。

​提醒大家，數量有限，售完為止；活動內容依各店現場公告為準。

藏壽司：DINOTAENG扭蛋開搶！夏季限定新品搶先看

藏壽司表示，DINOTAENG呆萌町聯名13款扭蛋熱烈開搶；夏季限定新品搶先看，6月16日至6月22日，全台限時販售：

◾️「海之幸寶箱 白」100元

◾️「海之幸寶箱 赤」100元

◾️「海鮮六重奏軍艦」100元

◾️「柚子蘿蔔泥槍烏賊」40元

◾️「盛的滿滿貝柱握壽司」40元

◾️「青醬番茄牛肉手卷」70元

◾️「和風海鮮野菜油醋沙拉」60元

◾️「明太子年糕」60元

◾️「豪華三鮮（干貝-鮭魚-生蝦）」80元

◾️「高湯蝦仁茶碗蒸」80元

提醒大家，食材以當日店鋪進貨、銷售狀況，限量供應，售完為止。

▲藏壽司聯名DINOTAENG呆萌町，矮袋鼠QUOKKA與BOBO小熊13款扭蛋開搶。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司聯名DINOTAENG呆萌町，矮袋鼠QUOKKA與BOBO小熊13款扭蛋開搶。（圖／藏壽司提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...