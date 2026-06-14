我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迪麗熱巴被拍到使用Bitch粉色手機殼。（圖／微博＠圈內瘋子）

中國人氣女星迪麗熱巴近日現身上海機場搭機時，被拍到私下使用的手機殼，印製有英文髒話「Bitch」的字樣，引爆網友熱議。不少人留言痛批她作為公眾人物，擁有很多未成年粉絲，此舉恐樹立不良榜樣，非常不妥，甚至有酸民調侃迪麗熱巴：「她該不會是看不懂英文吧？」相關討論衝上微博熱搜。迪麗熱巴作為中國流量前幾名的女星，一舉一動都備受關注，現在連手機殼圖案不恰當都遭到炎上，關鍵字「迪麗熱巴手機殼」今（14）日一早衝上微博熱搜。只見迪麗熱巴使用的粉紅色手機殼，上面印有非常醒目的黑色英文字，寫著「Bitch」這個羞辱女性的髒話，讓粉絲相當不解，質疑迪麗熱巴的審美品味。網友看了也紛紛留言討論，「迪麗熱巴作為公眾人物，明明知道自己有很多年紀小的粉絲，還要用這種手機殼，真的合適嗎？」、「可能是在自我介紹吧，呵呵」、「真的不解熱巴審美怎麼會越來越低俗」、「這就跟老外在身上刺青『我是八婆』一樣幽默」、「她該不會是看不懂英文吧？如果她是真的不懂，那我可以原諒，但你們覺得有可能嗎？」不過也有粉絲出面護航，認為手機殼要選什麼圖案是藝人的自由，「黑子管太多了吧，手機殼也要罵」、「現在女明星都沒點自由了嗎？」、「她就是故意用這個殼，那些對號入座的蠢貨啊」、「男明星嫖娼嫖成那樣了都不管，女明星用個手機殼怎麼了」、「我女神想用什麼手機殼就用什麼」。還有粉絲想跟風，上網淘寶查詢發現，這款手機殼售價只要20人民幣（約新台幣93元），覺得這個「女神同款」的價位非常親民，目前店家在24小時內已銷售超過2000單，讓粉絲佩服迪麗熱巴的帶貨能力，儘管有爭議也絲毫不影響她的人氣。