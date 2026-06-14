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▲出軌糾紛影片瘋傳！小三美貌曝光全網力挺（圖／截自微博）

▲毆打過程中，長髮女子褲子被脫因此走光（圖／截自微博）

▲小三因美貌網絡爆紅（圖／截自微博）

一段疑似發生在中國廣東省佛山市某宿舍的衝突影片，近日在香港社群媒體廣泛流傳，引發網友熱議。根據影片內容，一名長髮女子疑似因第三者糾紛，遭到數名女子包圍並發生肢體衝突，現場另有一名男性試圖介入阻止，但效果有限。衝突過程中，雙方情緒激動，爆發激烈口角，最終在雙方分開後才逐漸平息。網友看完影片反應不一，有人批評在場男性未能有效阻止衝突，也有人提醒受害者可透過蒐集影片證據向警方提告。影片長逾1分鐘，畫面中長髮女子遭多名女子包圍扯住頭髮，並被拉起上衣露出內衣，而女子們一直拳打腳踢傳出「啪啪」聲巨響，邊打人邊爆粗口。有1名白衣男子用半邊身體護着長髮女，但似乎作用不大，長髮女被擊中多拳多腳，有現場男聲揶揄：「她不是喜歡被人打嗎？」隨後，長髮女站起回神後大反擊，再被女子們圍毆扯頭髮、拳打腳踢，女子們更上下其手猛力拉開長髮女的上衣及短褲，令長髮女露出臀部因此「走光」小三因影片曝光，也讓大批網友注意到她的美貌，紛紛留言表示“很想伸出援手”，讓整起風波因長髮女子的靚麗外表因此歪樓。根據中國《治安管理處罰法》第43條規定，毆打他人或故意傷害他人身體，一般處5天以上10天以下拘留，並罰款200至500元人民幣。若屬多人共同毆打等加重情節，則處10天以上15天以下拘留，並處500至1,000元人民幣罰款。若造成輕傷以上，則可能構成「故意傷害罪」，依法處3年以下有期徒刑；造成重傷者，刑期可達3年至10年以上。