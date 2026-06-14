日本迴轉壽司在捷運台北車站競爭白熱化！繼台灣壽司郎開幕「SUSHIRO To Go」全新外帶專門店，闖入經營已久的「爭鮮gogo」外帶店地盤；本周爭鮮迴轉壽司馬上回敬，打造全新迴轉壽司北車K區店較勁，祭出極鮮鮭魚生魚片「加量2+1片」60元、平均一片20元，草莓霜淇淋買一送一等開幕優惠搶客，還有消費滿額贈送扭蛋機會抽禮物、外帶餐盒免費加贈提袋等一次看。
北車爭鮮開戰壽司郎！不怕外帶店來搶 迴轉壽司新店開幕
捷運台北車站「爭鮮gogo」外帶店，位於淡水線入口B3處，正好是每天大批民眾通勤、轉車的重要交會處，上下班經過總是看到一堆人排隊買壽司，生意好到不得了。沒想到，2026年吸引頭號勁敵台灣壽司郎，也開設「SUSHIRO To Go」全新外帶專門店，互別苗頭。
爭鮮迴轉壽司也沒在客氣，本周開幕全新爭鮮迴轉壽司北車K區店，就位在東森地下街，祭出新店開幕優惠直接開戰壽司郎，低至半價、消費滿額抽扭蛋等好康，爽吃到7月中。
鮭魚20元、霜淇淋買1送1！北車爭鮮迴轉壽司新店開幕優惠
爭鮮迴轉壽司表示，北車K區店全新開幕優惠，周周都有壽司優惠，爽吃到7月中。
6月12日至6月14日開幕慶
◾️極鮮鮭魚生魚片「2+1片」60元（價值90元），平均一片只要20元！
◾️單筆消費滿500元且Google評論，即可轉扭蛋1次（可累計）。
◾️30分鐘內完食且消費滿300元，再送實用「旅行包面紙」1包。
◾️外帶限定100元起餐盒，購買任2盒餐盒贈送「爭鮮提袋」。
爭鮮迴轉壽司優惠吃到7月中！
◾️鮭魚生魚片20元！6月15日至6月21日：內用極鮮鮭魚生魚片「2+1片」，優惠價60元（價值90元），平均一片只要20元！
◾️6月22日至6月28日：內用鱈場蟹風味棒唐揚「2+1支」，優惠價60元（價值90元）。
◾️6月29日至7月5日：內用極鮮玻璃蝦「2+1貫」，優惠價40元（價值60元）。
◾️草莓霜淇淋買一送一！7月6日至7月12日：內用草莓霜淇淋「1+1份」，優惠價50元（價值100元）。
開幕期間加入爭鮮會員APP，現領「消費滿300元折30元」優惠券。
爭鮮迴轉壽司北車K區店 資訊
地址：台北市中正區忠孝西路一段47號B1（北車東森K區地下街）
時間：11:00-21:30
壽司郎外帶專門店「TOGO站前店」開幕！進駐台北車站Atre地下街
壽司郎登台8年，今年首度於台灣推出第一間外帶專門店SUSHIRO TOGO站前店，正式進駐台北車站全新商場Atre地下街開幕。首波推薦「高級海味三色丼」400元、「豪華特選鮪魚」420元、「極上散壽司」370元、「生鮭魚8貫」250元、「壽司郎嚴選10貫」265元、「特上壽司-松」680元。
店內還設有立食區，預計6月中旬開放，提供與外帶菜單不同的餐點服務。
壽司郎SUSHIRO TOGO站前店 店鋪資訊
地址：台北市中正區黎明里忠孝西路一段49號B1 (近台北車站M8出口／Atre地下街3011）
時間：11:00-21:00
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捷運台北車站「爭鮮gogo」外帶店，位於淡水線入口B3處，正好是每天大批民眾通勤、轉車的重要交會處，上下班經過總是看到一堆人排隊買壽司，生意好到不得了。沒想到，2026年吸引頭號勁敵台灣壽司郎，也開設「SUSHIRO To Go」全新外帶專門店，互別苗頭。
爭鮮迴轉壽司也沒在客氣，本周開幕全新爭鮮迴轉壽司北車K區店，就位在東森地下街，祭出新店開幕優惠直接開戰壽司郎，低至半價、消費滿額抽扭蛋等好康，爽吃到7月中。
爭鮮迴轉壽司表示，北車K區店全新開幕優惠，周周都有壽司優惠，爽吃到7月中。
6月12日至6月14日開幕慶
◾️極鮮鮭魚生魚片「2+1片」60元（價值90元），平均一片只要20元！
◾️單筆消費滿500元且Google評論，即可轉扭蛋1次（可累計）。
◾️30分鐘內完食且消費滿300元，再送實用「旅行包面紙」1包。
◾️外帶限定100元起餐盒，購買任2盒餐盒贈送「爭鮮提袋」。
爭鮮迴轉壽司優惠吃到7月中！
◾️鮭魚生魚片20元！6月15日至6月21日：內用極鮮鮭魚生魚片「2+1片」，優惠價60元（價值90元），平均一片只要20元！
◾️6月22日至6月28日：內用鱈場蟹風味棒唐揚「2+1支」，優惠價60元（價值90元）。
◾️6月29日至7月5日：內用極鮮玻璃蝦「2+1貫」，優惠價40元（價值60元）。
◾️草莓霜淇淋買一送一！7月6日至7月12日：內用草莓霜淇淋「1+1份」，優惠價50元（價值100元）。
開幕期間加入爭鮮會員APP，現領「消費滿300元折30元」優惠券。
爭鮮迴轉壽司北車K區店 資訊
地址：台北市中正區忠孝西路一段47號B1（北車東森K區地下街）
時間：11:00-21:30
壽司郎登台8年，今年首度於台灣推出第一間外帶專門店SUSHIRO TOGO站前店，正式進駐台北車站全新商場Atre地下街開幕。首波推薦「高級海味三色丼」400元、「豪華特選鮪魚」420元、「極上散壽司」370元、「生鮭魚8貫」250元、「壽司郎嚴選10貫」265元、「特上壽司-松」680元。
店內還設有立食區，預計6月中旬開放，提供與外帶菜單不同的餐點服務。
壽司郎SUSHIRO TOGO站前店 店鋪資訊
地址：台北市中正區黎明里忠孝西路一段49號B1 (近台北車站M8出口／Atre地下街3011）
時間：11:00-21:00