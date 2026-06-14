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北車爭鮮開戰壽司郎！不怕外帶店來搶 迴轉壽司新店開幕

▲爭鮮迴轉壽司新店開幕，位於台北車站東森K區地下街。（圖／翻攝自Google Maps）

鮭魚20元、霜淇淋買1送1！北車爭鮮迴轉壽司新店開幕優惠

6月12日至6月14日

開幕慶

平均一片只要20元！

爭鮮迴轉壽司優惠吃到7月中！

鮭魚生魚片20元！

草莓霜淇淋買一送一！

爭鮮迴轉壽司北車K區店 資訊

▲爭鮮迴轉壽司北車K區店開幕優惠！鮭魚生魚片20元、霜淇淋買1送1，吃到7月中。（圖／翻攝自爭鮮官網）

壽司郎外帶專門店「TOGO站前店」開幕！進駐台北車站Atre地下街

壽司郎SUSHIRO TOGO站前店 店鋪資訊

▲上排由左至右：生鮭魚8貫、特上壽司-竹、壽司郎嚴選10貫，下排左至右：特上壽司-松、豪華特選鮪魚、高級海味三色丼、極上散壽司。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎「TOGO站前店」位於台北車站 atre 地下街，為全台首度導入的外帶專門店型，店內空間約11坪。（圖／記者鍾怡婷攝）

日本迴轉壽司在捷運台北車站競爭白熱化！繼台灣壽司郎開幕「SUSHIRO To Go」全新外帶專門店，闖入經營已久的「爭鮮gogo」外帶店地盤；本周爭鮮迴轉壽司馬上回敬，打造全新迴轉壽司北車K區店較勁，祭出開幕優惠搶客，還有消費滿額贈送扭蛋機會抽禮物、外帶餐盒免費加贈提袋等一次看。捷運台北車站「爭鮮gogo」外帶店，位於淡水線入口B3處，正好是每天大批民眾通勤、轉車的重要交會處，上下班經過總是看到一堆人排隊買壽司，生意好到不得了。沒想到，2026年吸引頭號勁敵台灣壽司郎，也開設「SUSHIRO To Go」全新外帶專門店，互別苗頭。爭鮮迴轉壽司也沒在客氣，本周開幕全新爭鮮迴轉壽司北車K區店，就位在東森地下街，祭出新店開幕優惠直接開戰壽司郎，低至半價、消費滿額抽扭蛋等好康，爽吃到7月中。爭鮮迴轉壽司表示，北車K區店全新開幕優惠，周周都有壽司優惠，爽吃到7月中。◾️極鮮鮭魚生魚片「2+1片」60元（價值90元），◾️單筆消費滿500元且Google評論，即可轉扭蛋1次（可累計）。◾️30分鐘內完食且消費滿300元，再送實用「旅行包面紙」1包。◾️外帶限定100元起餐盒，購買任2盒餐盒贈送「爭鮮提袋」。◾️6月15日至6月21日：（價值90元），◾️6月22日至6月28日：（價值90元）。◾️6月29日至7月5日：（價值60元）。◾️7月6日至7月12日：（價值100元）。開幕期間加入爭鮮會員APP，現領「消費滿300元折30元」優惠券。地址：台北市中正區忠孝西路一段47號B1（北車東森K區地下街）時間：11:00-21:30壽司郎登台8年，今年首度於台灣推出第一間外帶專門店SUSHIRO TOGO站前店，正式進駐台北車站全新商場Atre地下街開幕。首波推薦「高級海味三色丼」400元、「豪華特選鮪魚」420元、「極上散壽司」370元、「生鮭魚8貫」250元、「壽司郎嚴選10貫」265元、「特上壽司-松」680元。店內還設有立食區，預計6月中旬開放，提供與外帶菜單不同的餐點服務。地址：台北市中正區黎明里忠孝西路一段49號B1 (近台北車站M8出口／Atre地下街3011）時間：11:00-21:00