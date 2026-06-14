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台北市獲頒「李光耀城市獎」，市長蔣萬安將在今（14）日啟程前往新加坡領獎，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪表示，台北市得獎當然是市民與城市的榮耀，但這也不能掩蓋這幾個月市民關心的問題，包括鼠患、密室逃脫鬧出人命、市場改建，還有交通路網與登山如何銜接，這都是市政同時是市民所關心，必須要正視現在的問題，希望台北能夠好上加好。對於台北獲頒李光耀城市獎，沈伯洋表示，台北市得獎當然是市民與這座城市的榮耀，但是得獎這件事也不能夠掩蓋這幾個月市民所關心的問題，從最早鼠患問題，這跟漢他病毒有關甚至可以會鬧出人命的，還有密室逃脫，工安問題已經鬧出人命。沈伯洋表示，還包括市場改建造成的問題，或交通路網跟登山要怎麼銜接，這些全部都是市政，也是市民所關心。那當然很高興現在能得到這樣的獎項，是市民、公務員的努力，還有每一任市長政績的累積，但是也必須要正視現在的問題，希望台北市能夠好上加好。