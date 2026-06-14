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▲馬刺系列賽五戰每一場都曾領先到雙位數，但他們有4場未能守住，包括G4一度領先29分落敗。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

第一堂課：打破迷信，建立以贏球為導向的輪換陣容

▲福克斯不僅無法在進攻端主動懲罰傑倫-布倫森（Jalen Brunson），防守端更是屢犯錯誤。（圖／美聯社／達志影像）

第二堂課：學會終結比賽，領先優勢絕非勝利保證

第三堂課：巨星的試煉，文班亞馬急需穩定的進攻解法

▲到了決定勝負的第四節，文班亞馬卻未能撐起球隊。他在末節僅有5投1中、三分球2投0中，真實命中率低至25.5%，正負值-9。（圖／美聯社／達志影像）

第四堂課：敬畏舞台，未來從來不會「理所當然」

全場比賽結束，NBA總冠軍賽G5聖安東尼奧馬刺以90：94不敵紐約尼克，大比分1：4無緣總冠軍。眼睜睜看著尼克在自家主場時隔53年再度捧起歐布萊恩盃，而馬刺主帥米奇強森（Mitch Johnson）賽後坦言：「我們還沒有準備好贏得NBA總冠軍，更好的球隊贏了。」：2019年u16歐洲世青賽亞軍、2021年u19世界盃亞軍、2023年法甲亞軍、2024年巴黎奧運亞軍、2025年NBA季中賽亞軍、2026年NBA常規賽亞軍、2026年NBA總亞軍。所有人清楚知道這位法國球星未來一定會成就一番事業，但尼克隊今晚給了他殘酷教訓。，包括G4一度領先29分落敗。老球迷總是在談「經驗」，這不是沒有原因的。在西區決賽一場比賽後，巴恩斯（Harrison Barnes）說他希望能教會小老弟們珍惜每一次的機會，因為曾經和金州勇士經歷過2016年失利的他，比誰都懂能打到這個階段有多難得。不只是文班亞馬，馬刺所有人都需要學習，得明白為了得到冠軍需要付出什麼。馬刺這輪系列賽的致命傷：主帥強森（MitchJohnson）鐵齒重用福克斯（De'Aaron Fox），後者除了G3投進一顆關鍵球之外，整個系列賽都很低迷。哈珀在G5第一節替補上場3分鐘就3投3中拿下7分，包含一次高難度的拉桿反籃。他半場5投4中攻下11分，且總冠軍賽至今5場比賽得分全數上雙。正如美國記者貝利（Andy Bailey）所言，哈珀在這輪系列賽大部分時間裡，看起來才是馬刺真正的二號球星。這一輪系列賽兩隊的差距如此之小，，只是需要一個人穩住局面，而福克斯顯然未能做到，他沒有證明自己屬於這個層級的比賽。然而，強森卻迷信福克斯的資歷與明星光環，相信自己的球員當然是好事，但教練更重要的工作是把正確的人擺在正確的位置上。，G2有一次致命的犯規，G4關鍵上籃被蓋，今晚又不理智地將哈特（Josh Hart）推飛，被判罰一級惡意犯規。福克斯今晚根本沒有進入比賽，他的靈魂留在G4被阿奴諾比蓋掉的那一球上，今晚他投丟了多次空檔出手，雖然不能說讓哈珀取代其主攻的位置一定會更好，但極可能是更理智的選擇。只要有福克斯在場上，馬刺的領先就如同虛設。這個系列賽他大幅拉低了自己的身價，而他那張4年2.29億這要在這個夏天開始執行。根據數據統計，馬刺是季後賽歷史上第一支連續5場比賽首節淨勝10分以上的球隊。G5首節他們也曾以23：13強勢開局，讓尼克打出季後賽至今最糟糕的進攻表現。但殘酷的事實是：。這支球隊極度依賴文班亞馬與哈珀在場上的牽制力，當兩人下場休息時，馬刺的進攻就會變得毫無章法。卡斯特（Stephon Castle）甚至直到G5最後時刻，才投進自G4第一節以來的首個進球。如何維持全場48分鐘的專注力、減少失誤，並在亂局中穩住陣腳，是馬刺休賽季的當務之急。文班亞馬在防守端的統治力無庸置疑。他在G5前9分鐘就送出5次封阻，單屆季後賽累積75次以上阻攻，成功比肩鄧肯（Tim Duncan）、尤因（Patrick Ewing）和歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）等傳奇中鋒。但到了決定勝負的第四節，文班亞馬卻未能撐起球隊。他在末節僅有5投1中、三分球2投0中，真實命中率低至25.5%，正負值-9。尼克成功迫使他遠離舒適區，讓他投了許多如同「年輕時布萊恩（Kobe Bryant）」般的高難度勉強出手。這輪系列賽徹底暴露出文班亞馬的短板：。這個痛苦的成長代價，是他蛻變為頂級巨星必須跨越的門檻。比賽最後時刻，羅賓遜（Mitchell Robinson）搶下的那記致命進攻籃板，徹底擊碎了馬刺的冠軍夢。文班亞馬需要進去重訓室將自己練得更壯一些。卡斯特和哈珀在今年球季投籃已經取得成長，但他們還需要強化自己的出手的穩定度，這些技術都需要去打磨。甚至強森也需要從這一季的執教學會一些東西。許多人或許會安慰這支年輕的馬刺：「你們總會回來的。」但競技體育沒有任何保證。當；擁有杜蘭特（Kevin Durant）、威斯布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）的雷霆隊同樣以為未來是他們的。但有些機會一旦溜走，就不知道還要等多少年才能再次重來。馬刺必須將這次痛失好局的遺憾化為警惕，深刻體會到每一回合的拼搶、每一次合理的進攻選擇，才是通往歐布萊恩盃的唯一道路。