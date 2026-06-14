全場比賽結束，NBA總冠軍賽G5聖安東尼奧馬刺以90：94不敵紐約尼克，大比分1：4無緣總冠軍。眼睜睜看著尼克在自家主場時隔53年再度捧起歐布萊恩盃，而馬刺主帥米奇強森（Mitch Johnson）賽後坦言：「我們還沒有準備好贏得NBA總冠軍，更好的球隊贏了。」
文班亞馬（Victor Wembanyama）延續了他的亞軍魔咒：2019年u16歐洲世青賽亞軍、2021年u19世界盃亞軍、2023年法甲亞軍、2024年巴黎奧運亞軍、2025年NBA季中賽亞軍、2026年NBA常規賽亞軍、2026年NBA總亞軍。
所有人清楚知道這位法國球星未來一定會成就一番事業，但尼克隊今晚給了他殘酷教訓。馬刺系列賽5戰每一場都曾領先到雙位數，但他們有4場未能守住，包括G4一度領先29分落敗。
老球迷總是在談「經驗」，這不是沒有原因的。在西區決賽一場比賽後，巴恩斯（Harrison Barnes）說他希望能教會小老弟們珍惜每一次的機會，因為曾經和金州勇士經歷過2016年失利的他，比誰都懂能打到這個階段有多難得。
不只是文班亞馬，馬刺所有人都需要學習，得明白為了得到冠軍需要付出什麼。
第一堂課：打破迷信，建立以贏球為導向的輪換陣容
馬刺這輪系列賽的致命傷：主帥強森（MitchJohnson）鐵齒重用福克斯（De'Aaron Fox），後者除了G3投進一顆關鍵球之外，整個系列賽都很低迷。
哈珀在G5第一節替補上場3分鐘就3投3中拿下7分，包含一次高難度的拉桿反籃。他半場5投4中攻下11分，且總冠軍賽至今5場比賽得分全數上雙。正如美國記者貝利（Andy Bailey）所言，哈珀在這輪系列賽大部分時間裡，看起來才是馬刺真正的二號球星。
這一輪系列賽兩隊的差距如此之小，5場比賽在進入最後2分鐘時都曾經只差距4分，馬刺雖然還不成熟，但他們並非沒有取勝機會，只是需要一個人穩住局面，而福克斯顯然未能做到，他沒有證明自己屬於這個層級的比賽。
然而，強森卻迷信福克斯的資歷與明星光環，相信自己的球員當然是好事，但教練更重要的工作是把正確的人擺在正確的位置上。福克斯不僅無法在進攻端主動懲罰布朗森（Jalen Brunson），防守端更是屢犯錯誤，G2有一次致命的犯規，G4關鍵上籃被蓋，今晚又不理智地將哈特（Josh Hart）推飛，被判罰一級惡意犯規。
福克斯今晚根本沒有進入比賽，他的靈魂留在G4被阿奴諾比蓋掉的那一球上，今晚他投丟了多次空檔出手，雖然不能說讓哈珀取代其主攻的位置一定會更好，但極可能是更理智的選擇。
只要有福克斯在場上，馬刺的領先就如同虛設。這個系列賽他大幅拉低了自己的身價，而他那張4年2.29億這要在這個夏天開始執行。
第二堂課：學會終結比賽，領先優勢絕非勝利保證
根據數據統計，馬刺是季後賽歷史上第一支連續5場比賽首節淨勝10分以上的球隊。G5首節他們也曾以23：13強勢開局，讓尼克打出季後賽至今最糟糕的進攻表現。
但殘酷的事實是：馬刺在首戰領先14分被逆轉，次戰領先12分被逆轉，第四戰更是領先高達29分被逆轉。這支球隊極度依賴文班亞馬與哈珀在場上的牽制力，當兩人下場休息時，馬刺的進攻就會變得毫無章法。卡斯特（Stephon Castle）甚至直到G5最後時刻，才投進自G4第一節以來的首個進球。
如何維持全場48分鐘的專注力、減少失誤，並在亂局中穩住陣腳，是馬刺休賽季的當務之急。
第三堂課：巨星的試煉，文班亞馬急需穩定的進攻解法
文班亞馬在防守端的統治力無庸置疑。他在G5前9分鐘就送出5次封阻，單屆季後賽累積75次以上阻攻，成功比肩鄧肯（Tim Duncan）、尤因（Patrick Ewing）和歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）等傳奇中鋒。
但到了決定勝負的第四節，文班亞馬卻未能撐起球隊。他在末節僅有5投1中、三分球2投0中，真實命中率低至25.5%，正負值-9。尼克成功迫使他遠離舒適區，讓他投了許多如同「年輕時布萊恩（Kobe Bryant）」般的高難度勉強出手。
這輪系列賽徹底暴露出文班亞馬的短板：他還沒有找到一套在運球後能輕鬆創造空間並穩定得分的標誌性進攻武器。這個痛苦的成長代價，是他蛻變為頂級巨星必須跨越的門檻。
第四堂課：敬畏舞台，未來從來不會「理所當然」
比賽最後時刻，羅賓遜（Mitchell Robinson）搶下的那記致命進攻籃板，徹底擊碎了馬刺的冠軍夢。文班亞馬需要進去重訓室將自己練得更壯一些。卡斯特和哈珀在今年球季投籃已經取得成長，但他們還需要強化自己的出手的穩定度，這些技術都需要去打磨。甚至強森也需要從這一季的執教學會一些東西。
許多人或許會安慰這支年輕的馬刺：「你們總會回來的。」但競技體育沒有任何保證。當年擁有哈達威（Penny Hardaway）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）的魔術隊也以為他們會再進總冠軍賽；擁有杜蘭特（Kevin Durant）、威斯布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）的雷霆隊同樣以為未來是他們的。
但有些機會一旦溜走，就不知道還要等多少年才能再次重來。馬刺必須將這次痛失好局的遺憾化為警惕，深刻體會到每一回合的拼搶、每一次合理的進攻選擇，才是通往歐布萊恩盃的唯一道路。
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所有人清楚知道這位法國球星未來一定會成就一番事業，但尼克隊今晚給了他殘酷教訓。馬刺系列賽5戰每一場都曾領先到雙位數，但他們有4場未能守住，包括G4一度領先29分落敗。
老球迷總是在談「經驗」，這不是沒有原因的。在西區決賽一場比賽後，巴恩斯（Harrison Barnes）說他希望能教會小老弟們珍惜每一次的機會，因為曾經和金州勇士經歷過2016年失利的他，比誰都懂能打到這個階段有多難得。
不只是文班亞馬，馬刺所有人都需要學習，得明白為了得到冠軍需要付出什麼。
馬刺這輪系列賽的致命傷：主帥強森（MitchJohnson）鐵齒重用福克斯（De'Aaron Fox），後者除了G3投進一顆關鍵球之外，整個系列賽都很低迷。
哈珀在G5第一節替補上場3分鐘就3投3中拿下7分，包含一次高難度的拉桿反籃。他半場5投4中攻下11分，且總冠軍賽至今5場比賽得分全數上雙。正如美國記者貝利（Andy Bailey）所言，哈珀在這輪系列賽大部分時間裡，看起來才是馬刺真正的二號球星。
這一輪系列賽兩隊的差距如此之小，5場比賽在進入最後2分鐘時都曾經只差距4分，馬刺雖然還不成熟，但他們並非沒有取勝機會，只是需要一個人穩住局面，而福克斯顯然未能做到，他沒有證明自己屬於這個層級的比賽。
然而，強森卻迷信福克斯的資歷與明星光環，相信自己的球員當然是好事，但教練更重要的工作是把正確的人擺在正確的位置上。福克斯不僅無法在進攻端主動懲罰布朗森（Jalen Brunson），防守端更是屢犯錯誤，G2有一次致命的犯規，G4關鍵上籃被蓋，今晚又不理智地將哈特（Josh Hart）推飛，被判罰一級惡意犯規。
福克斯今晚根本沒有進入比賽，他的靈魂留在G4被阿奴諾比蓋掉的那一球上，今晚他投丟了多次空檔出手，雖然不能說讓哈珀取代其主攻的位置一定會更好，但極可能是更理智的選擇。
只要有福克斯在場上，馬刺的領先就如同虛設。這個系列賽他大幅拉低了自己的身價，而他那張4年2.29億這要在這個夏天開始執行。
根據數據統計，馬刺是季後賽歷史上第一支連續5場比賽首節淨勝10分以上的球隊。G5首節他們也曾以23：13強勢開局，讓尼克打出季後賽至今最糟糕的進攻表現。
但殘酷的事實是：馬刺在首戰領先14分被逆轉，次戰領先12分被逆轉，第四戰更是領先高達29分被逆轉。這支球隊極度依賴文班亞馬與哈珀在場上的牽制力，當兩人下場休息時，馬刺的進攻就會變得毫無章法。卡斯特（Stephon Castle）甚至直到G5最後時刻，才投進自G4第一節以來的首個進球。
如何維持全場48分鐘的專注力、減少失誤，並在亂局中穩住陣腳，是馬刺休賽季的當務之急。
文班亞馬在防守端的統治力無庸置疑。他在G5前9分鐘就送出5次封阻，單屆季後賽累積75次以上阻攻，成功比肩鄧肯（Tim Duncan）、尤因（Patrick Ewing）和歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）等傳奇中鋒。
但到了決定勝負的第四節，文班亞馬卻未能撐起球隊。他在末節僅有5投1中、三分球2投0中，真實命中率低至25.5%，正負值-9。尼克成功迫使他遠離舒適區，讓他投了許多如同「年輕時布萊恩（Kobe Bryant）」般的高難度勉強出手。
這輪系列賽徹底暴露出文班亞馬的短板：他還沒有找到一套在運球後能輕鬆創造空間並穩定得分的標誌性進攻武器。這個痛苦的成長代價，是他蛻變為頂級巨星必須跨越的門檻。
比賽最後時刻，羅賓遜（Mitchell Robinson）搶下的那記致命進攻籃板，徹底擊碎了馬刺的冠軍夢。文班亞馬需要進去重訓室將自己練得更壯一些。卡斯特和哈珀在今年球季投籃已經取得成長，但他們還需要強化自己的出手的穩定度，這些技術都需要去打磨。甚至強森也需要從這一季的執教學會一些東西。
許多人或許會安慰這支年輕的馬刺：「你們總會回來的。」但競技體育沒有任何保證。當年擁有哈達威（Penny Hardaway）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）的魔術隊也以為他們會再進總冠軍賽；擁有杜蘭特（Kevin Durant）、威斯布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）的雷霆隊同樣以為未來是他們的。
但有些機會一旦溜走，就不知道還要等多少年才能再次重來。馬刺必須將這次痛失好局的遺憾化為警惕，深刻體會到每一回合的拼搶、每一次合理的進攻選擇，才是通往歐布萊恩盃的唯一道路。
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