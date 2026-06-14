紐約球迷終於等到了這一天！尼克在2026年NBA總冠軍賽以4比1擊敗聖安東尼奧馬刺，拿下隊史睽違53年的總冠軍後，全城瞬間陷入瘋狂慶祝模式。不只麥迪遜廣場花園周邊擠滿歡慶人潮，Nike、Fanatics等官方商城同步上架的冠軍紀念商品更引爆搶購熱潮，多款商品短時間內出現尺寸斷碼、網站流量暴增等情況。從布朗森（Jalen Brunson）與隊友捧盃時穿著的官方同款T恤，到冠軍帽、復古帽T與限量紀念服飾，全都成為球迷爭相收藏的目標。《NOWnews》特別整理8款最值得入手的尼克冠軍週邊。
尼克封王官方精選週邊 入手渠道與定價一覽
1. New York Knicks NBA Champions Nike 官方休息室同款 T-Shirt
2. New York Knicks Champions Nike 經典籃球 T-Shirt
3. New York Knicks Homage 2026 NBA 總冠軍美式復古 T-Shirt
4. New York Knicks Sportiqe 2026 總冠軍「聖地麥加」剪影 T-Shirt
5. New York Knicks Stadium Essentials「Go NY Go」自由女神塗鴉 T-Shirt
6. New Era 2026 NBA 總冠軍 59FIFTY 經典貼合棒球帽
7. New York Knicks Fanatics 2026 總冠軍「傳奇復古」連帽衛衣
8. New York Basketball 2026 復古雙色卡車帽
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1. New York Knicks NBA Champions Nike 官方休息室同款 T-Shirt
- 售價： 60美元（約新台幣1,950元）
- 購買渠道： NIKE 官網
- 商品看點： 這款官方Locker Room概念T恤在尼克奪冠後的幾分鐘內便直接在線上引爆搶購潮。這正是布朗森與隊友們在球場中央高舉獎盃、拍攝歷史性大合照時所穿的一模一樣同款。版型採用美式街頭風的寬鬆落肩（Oversized）設計，圖案大膽激進，是今年夏天紐約街頭最頂級的身份象徵。
- 售價： 45美元（約新台幣1,460元）
- 購買渠道： NIKE 官網
- 商品看點： 如果不習慣落肩的街頭風，Nike也貼心地推出了常規標準剪裁（Regular fit）的版本，提供黑色與灰色雙色選擇，尺寸從S到XXL齊全，適合日常低調穿搭。
- 售價： 42美元（約新台幣1,365元）
- 購買渠道： FANATICS 官網
- 商品看點： 來自知名復古服飾品牌 Homage 的精心之作。採用極具質感的厚實三混紡（Tri-blend）面料，胸前印有充滿美式插畫風格的球迷藝術圖案，完美定格了尼克今年在總決賽的統治級表現，尺寸一路追加到 3XL。
- 售價： 45美元（約新台幣1,460元）
- 購買渠道： FANATICS 官網
- 商品看點： 運動潮牌 Sportiqe 推出的官方授權版。將尼克隊徽、冠軍金盃與寫有「CHAMPS」的大寫紐約天際線字體完美融合。商品敘述更是感人地寫道：「每一個細節都捕捉到了將冠軍帶回籃球聖地麥加（The Mecca）的能量」，材質柔軟，是彩帶散去後最值得永久收藏的經典。
- 售價： 46.99美元（約新台幣1,525元）
- 購買渠道： FANATICS 官網
- 商品看點： 充滿濃濃紐約在地精神！將尼克主場最經典的加油口號「Go NY Go」以街頭塗鴉風格，大面積覆蓋在自由女神像的絲網印刷圖案上。中性風格與微寬鬆版型，尺寸最大到 3XL，上身潮流感滿點。
- 售價： 53美元（約新台幣1,720元）
- 購買渠道： FANATICS 官網
- 商品看點： 棒球帽老字號 New Era 的王牌系列 59FIFTY。這次在帽側硬挺地繡上了「2026 NBA Finals Champions」的立體官方冠軍徽章。高帽冠、平帽簷與經典的六安構造，Fanatics 現貨提供多種精準頭圍尺寸，想跟布朗森戴同款選這頂就對了。
- 售價： 100美元（約新台幣3,250元）
- 購買渠道： FANATICS 官網
- 商品看點： 這款衛衣充滿了經典的老學校（Retro）質感。高磅數的黑色保暖刷毛面料，襯托出胸前與雙袖上極具視覺衝擊的尼克橘藍經典配色隊徽與奪冠圖騰，極具收藏價值。
- 售價： 24.99美元（約新台幣810元）
- 購買渠道： Amazon 亞馬遜
- 商品看點： 預算有限的球迷看過來！亞馬遜推出了這款高CP值的尼克風格紀念帽，提供四種顏色。老編私心首推藍白雙色拼色款，微彎的帽簷、精細的刺繡滾邊搭配可調節排扣，復古氛圍拉滿。
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