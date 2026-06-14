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售價： 60美元（約新台幣1,950元）





60美元（約新台幣1,950元） 購買渠道： NIKE 官網





NIKE 官網 商品看點： 這款官方Locker Room概念T恤在尼克奪冠後的幾分鐘內便直接在線上引爆搶購潮。這正是布朗森與隊友們在球場中央高舉獎盃、拍攝歷史性大合照時所穿的一模一樣同款。版型採用美式街頭風的寬鬆落肩（Oversized）設計，圖案大膽激進，是今年夏天紐約街頭最頂級的身份象徵。





▲New York Knicks NBA Champions Nike官方休息室同款T-Shirt，是布朗森與尼克眾將奪冠後在球場上慶祝時穿著的同款服飾，也成為球迷搶購的熱門商品。（圖／取自Nike）

售價： 45美元（約新台幣1,460元）





45美元（約新台幣1,460元） 購買渠道： NIKE 官網





NIKE 官網 商品看點： 如果不習慣落肩的街頭風，Nike也貼心地推出了常規標準剪裁（Regular fit）的版本，提供黑色與灰色雙色選擇，尺寸從S到XXL齊全，適合日常低調穿搭。





▲Nike推出的尼克2026總冠軍經典T-Shirt採用標準版型設計，提供黑、灰雙色選擇，適合日常穿搭與收藏。（圖／翻攝自Nike官網）

售價： 42美元（約新台幣1,365元）





42美元（約新台幣1,365元） 購買渠道： FANATICS 官網





FANATICS 官網 商品看點： 來自知名復古服飾品牌 Homage 的精心之作。採用極具質感的厚實三混紡（Tri-blend）面料，胸前印有充滿美式插畫風格的球迷藝術圖案，完美定格了尼克今年在總決賽的統治級表現，尺寸一路追加到 3XL。





▲Homage推出的尼克2026總冠軍復古T-Shirt，以美式插畫風格呈現奪冠榮耀，是不少復古球迷鎖定的收藏款。（圖／翻攝自Fanatics官網）

售價： 45美元（約新台幣1,460元）





45美元（約新台幣1,460元） 購買渠道： FANATICS 官網





FANATICS 官網 商品看點： 運動潮牌 Sportiqe 推出的官方授權版。將尼克隊徽、冠軍金盃與寫有「CHAMPS」的大寫紐約天際線字體完美融合。商品敘述更是感人地寫道：「每一個細節都捕捉到了將冠軍帶回籃球聖地麥加（The Mecca）的能量」，材質柔軟，是彩帶散去後最值得永久收藏的經典。





▲Sportiqe設計的「聖地麥加」主題T-Shirt結合冠軍金盃、隊徽與紐約天際線元素，象徵冠軍重返籃球聖地麥迪遜廣場花園。（圖／翻攝自Fanatics官網）

售價： 46.99美元（約新台幣1,525元）





46.99美元（約新台幣1,525元） 購買渠道： FANATICS 官網





FANATICS 官網 商品看點： 充滿濃濃紐約在地精神！將尼克主場最經典的加油口號「Go NY Go」以街頭塗鴉風格，大面積覆蓋在自由女神像的絲網印刷圖案上。中性風格與微寬鬆版型，尺寸最大到 3XL，上身潮流感滿點。





▲Stadium Essentials推出的「Go NY Go」自由女神塗鴉T-Shirt，將紐約城市精神與尼克奪冠榮耀融合，充滿街頭潮流風格。（圖／翻攝自Fanatics官網）

售價： 53美元（約新台幣1,720元）





53美元（約新台幣1,720元） 購買渠道： FANATICS 官網





FANATICS 官網 商品看點： 棒球帽老字號 New Era 的王牌系列 59FIFTY。這次在帽側硬挺地繡上了「2026 NBA Finals Champions」的立體官方冠軍徽章。高帽冠、平帽簷與經典的六安構造，Fanatics 現貨提供多種精準頭圍尺寸，想跟布朗森戴同款選這頂就對了。





▲New Era 59FIFTY尼克2026總冠軍紀念帽，在帽側繡上NBA總冠軍徽章，是不少球迷必收的奪冠紀念單品。（圖／翻攝自Fanatics官網）

售價： 100美元（約新台幣3,250元）





100美元（約新台幣3,250元） 購買渠道： FANATICS 官網





FANATICS 官網 商品看點： 這款衛衣充滿了經典的老學校（Retro）質感。高磅數的黑色保暖刷毛面料，襯托出胸前與雙袖上極具視覺衝擊的尼克橘藍經典配色隊徽與奪冠圖騰，極具收藏價值。





▲Fanatics推出的尼克2026總冠軍復古連帽衛衣，以高磅數刷毛材質搭配經典橘藍配色，兼具保暖與收藏價值。（圖／翻攝自Fanatics官網）

售價： 24.99美元（約新台幣810元）





24.99美元（約新台幣810元） 購買渠道： Amazon 亞馬遜





Amazon 亞馬遜 商品看點： 預算有限的球迷看過來！亞馬遜推出了這款高CP值的尼克風格紀念帽，提供四種顏色。老編私心首推藍白雙色拼色款，微彎的帽簷、精細的刺繡滾邊搭配可調節排扣，復古氛圍拉滿。





▲New York Basketball 2026復古雙色卡車帽主打高CP值與復古設計，成為預算型球迷入手尼克冠軍紀念商品的熱門選擇。（圖／翻攝自Amazon官網）

紐約球迷終於等到了這一天！尼克在2026年NBA總冠軍賽以4比1擊敗聖安東尼奧馬刺，拿下隊史睽違53年的總冠軍後，全城瞬間陷入瘋狂慶祝模式。不只麥迪遜廣場花園周邊擠滿歡慶人潮，Nike、Fanatics等官方商城同步上架的冠軍紀念商品更引爆搶購熱潮，多款商品短時間內出現尺寸斷碼、網站流量暴增等情況。從布朗森（Jalen Brunson）與隊友捧盃時穿著的官方同款T恤，到冠軍帽、復古帽T與限量紀念服飾，全都成為球迷爭相收藏的目標。《NOWnews》特別整理8款最值得入手的尼克冠軍週邊。