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▲美簽被拒看不了梅西 阿根廷企業補償：免費送電視100台（圖／路透社／達志影像）

▲美簽被拒看不了梅西 阿根廷企業補償：免費送電視100台（圖／路透社／達志影像）

2026世界盃在美國舉辦，但不少阿根廷球迷卻因美國簽證遭拒而無緣親赴現場。阿根廷企業集團Newsan決定出手補償，向受阻球迷免費贈送本土品牌Noblex電視機，消息一出迅速引發熱議。Newsan在社群媒體宣布，凡今年1月至6月間遭美國拒絕簽證的阿根廷民眾，均可攜帶相關拒簽證明，前往布宜諾斯艾利斯辦事處登記領取電視機，名額限定前100名，先到先得。24歲電競選手托馬斯・瓦蓋勒（Tomas Vageller）是幸運獲獎者之一。他原本滿心期待親眼見證球王梅西可能是最後一屆的世界盃，卻因簽證問題功虧一簣。他表示：「很遺憾不能親眼看到，不過，現在有一份禮物。」根據路透社報導，阿根廷本地球迷普遍認為，2022年梅西率隊奪冠才是最佳時機，因此這屆世界盃在當地的觀賽熱情相對平淡，少了幾分四年前的瘋狂氣氛。