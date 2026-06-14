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▲金南佶原是《鐵拳教育》男主角羅華振的第一人選，但因作品本身爭議，他最終選擇不接演。（圖／翻攝自金南佶IG@namgildaero）

Netflix韓劇《鐵拳教育》在5日一次上線後討論度不斷，其中金武烈更是在出道多年後終於爆紅。但其實，這部劇原本的男主角羅華振第一人選是金南佶，他因原著漫畫有爭議，得知外界的負面聲浪後，決定不接演。因此在該劇爆紅後，不少人也狂酸金南佶會不會後悔。對此，金武烈在12日受訪時，也提到這件事，並表示私下有跟金南佶聯絡，「前輩很鼓勵、支持我。」但因為金南佶名字被提太多次，也讓金武烈感到非常失禮，「真的很對不起。」金武烈在12日接受韓媒訪問，透露有跟金南佶私下打過招呼，「我還記得那時感受到的應援、鼓勵、尊重等。」並透露自己在金南佶出演的電影《無賴漢》中，得到了許多靈感，是對方大粉絲。但因為金南佶名字實在被提到太多次，「我覺得已經變得有點失禮，反而讓我更加小心、也感到很對不起。」對於選角方面，金武烈坦承在過去的作品中，他常常都不是第一順位，「在第二、第三、第四順位的情況還比較多。」他表示這些他都可以接受，並再次對金南佶道歉，尷尬表示：「但之後因為（金南佶）被提到太多次，現在連我都覺得非常對不起。」看得出來真的對前輩無故被炎上這件事，而感到非常抱歉。談到原著爭議，金武烈透露一直知道問題所在，「我不是不了解那些爭議，而是早就知道了，但最後還是由我自己選擇。」他認為演員最重要的責任不是辯解，而是透過作品說話，因此希望觀眾能從《鐵拳教育》本身感受到他的想法與真心。金武烈也認為每位追劇觀眾都會有不同解讀，「10個人看會有10種《鐵拳教育》，1000個人看就會有1000種《鐵拳教育》。」所以無論稱讚還是批評，他都願意接受。