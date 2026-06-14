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澎湖縣西嶼鄉「每人10000元」振興經濟禮金

花蓮縣光復鄉「每人10000元」災後振興禮金

苗栗縣銅鑼鄉「每人8500元」振興經濟金

彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金

澎湖縣湖西鄉「每人5000元」振興經濟禮金

花蓮縣富里鄉「每人3000元」振興經濟金

台東縣東河鄉「每人3000元」振興經濟金

南投縣仁愛鄉「每人2000元」災後重建振興金

▲2026普發現金地方狂加碼！各縣市18鄉鎮一圖看懂。（圖／Gemini製圖、記者蕭涵云監製）

2026全民普發一萬元現金2.0「國民支援金」，持續等待委員會審查通過。各地方加碼補助備受全台民眾關心，最多「每人10000元」怎麼領？本文整理6月底前包括澎湖縣西嶼鄉、苗栗縣銅鑼鄉、南投縣仁愛鄉、花蓮縣光復鄉、台東縣東河鄉等，8筆發錢津貼，適用對象、申請資格、發放時間與金額一次看。由立委提案的中央政府「全民普發現金一萬元」2.0「國民支援金」，特別條例草案5月於立法院完成一讀，目前等待委員會審查通過。全台各地方政府紛紛自行加碼發出各項津貼補助，最多「每人10000元」現金該怎麼領？《NOWNEWS今日新聞》整理全台截至6月底前，還有8筆補貼紅包一次看。民國115年4月30日仍設籍於西嶼鄉之鄉民（含當日前出生之新生兒，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，新生兒在領取期間設籍於西嶼鄉），均符合領取資格（非新生兒以西嶼鄉戶政事務所提供名冊為準）。「每人發放新台幣10000元」振興經濟禮金。第一階段：地點於各村辦公室，6月2日至6月30日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，6月2日至6月3日僅「限本人」親自領取、6月4日起開放委託代領；6月6日加班受理，6月9日及6月25日不開放。第二階段：地點於西嶼鄉公所，7月1日至7月31日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，7月25日、7月26日加班受理。2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。2026年6月8日至8月8日開放申請（順延8月10日周一截止）。1. 民國114年12月31日（含當日）設籍，且於造冊日115年4月30日仍持續在籍之本鄉鄉民。2. 民國114年12月31日（含當日）前出生，未辦理出生登記或初設戶籍之新生兒，於領取前辦妥戶籍登記者。3. 造冊日115年4月30日前死亡，且辦妥戶籍除戶者，不具領取資格。新台幣8500元現金。2026年6月26日至6月28日於各村現金發放；6月29日至115年7月3日於銅鑼鄉公所三樓會議室補領。65歲以上將匯款轉帳至敬老禮金帳戶。2026年3月1日前設籍花壇鄉的鄉民。「每人6000元」振興經濟禮金。最後發放階段至6月初。2026年3月29日當天仍設籍湖西鄉的鄉民；包含當日前出生之新生兒，2026年6月30日前完成設籍，且父母其中一方於基準日設籍湖西鄉。「每人5000元」振興經濟禮金。即日起至6月30日17時止。2025年12月31日（含）前設籍於富里鄉之鄉民。「每人3000元」振興經濟金。5月19日起陸續發放至7月2日止。2026年3月20日前設籍東河鄉滿6個月，且發放當日仍在籍的居民。「每人3000元」振興經濟金2026年6月10日起至7月31日。2025年6月30日前設籍仁愛鄉，2026年12月31日仍列戶政名冊者；2026年4月30日前出生並設籍之新生兒，可加列名冊。「每人領取2000元」多項福利政策暨災後重建普發現金。已在3月31日於各村辦公處現金發放截止； 4月15日至6月30日於仁愛鄉公所最後匯款或補發，逾期未領取，依自治條例規定視同放棄。