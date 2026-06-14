國家警報響！中央氣象署今（14）日午後發布大雷雨警訊，彰化、雲林、台南地區，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。
🟡13:13發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至14時43分
📍沿海警戒區域：彰化縣、雲林縣、嘉義縣
📍陸上警戒區域：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市
🟡13:01發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至14時01分
📍陸上警戒區域
<雲林縣>--口湖鄉
<嘉義縣>--東石鄉
📍沿海警戒區域
<雲林縣>--口湖鄉
<嘉義縣>--布袋鎮、東石鄉
🟡12:36發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至13時35分
📍陸上警戒區域
<彰化縣>--鹿港鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉
<雲林縣>--麥寮鄉
📍沿海警戒區域
<彰化縣>--鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉
<雲林縣>--麥寮鄉
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📍持續時間至14時43分
📍沿海警戒區域：彰化縣、雲林縣、嘉義縣
📍陸上警戒區域：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市
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📍陸上警戒區域
<雲林縣>--口湖鄉
<嘉義縣>--東石鄉
📍沿海警戒區域
<雲林縣>--口湖鄉
<嘉義縣>--布袋鎮、東石鄉
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<彰化縣>--鹿港鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉
<雲林縣>--麥寮鄉
📍沿海警戒區域
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<雲林縣>--麥寮鄉