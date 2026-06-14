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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）C組今（14）日開踢，「格子軍團」蘇格蘭靠著隊長麥金（John McGinn）在上半場的幸運折射進球，以1：0險勝海地，相隔36年再度於世界盃奪勝，且收穫3分積分，暫居C組龍頭。蘇格蘭接下來將要強碰組內2大強敵摩洛哥、巴西，若能延續氣勢，將有機會挑戰隊史首次淘汰賽。相隔28年（1998年法國世界盃），蘇格蘭再次踏上世界盃舞台，上半場第28分鐘，隊長麥金一記幸運折射進球，替蘇格蘭率先破網，這一球也成為此役唯一一顆進球，海地雖然發動多此反擊，但全場僅2次成功射陣，最終蘇格蘭以1：0險勝海地，自1990年義大利世界盃2：1擊敗瑞典後，相隔36年再度於世界盃奪勝。麥金賽後笑說，「那不是我生涯最漂亮的進球，有點踢偏了，但誰在乎呢？我們已經等這一刻等得太久了。」談到險勝海地，這一勝對蘇格蘭來說相當重要，麥金直言，「看到孩子們穿著蘇格蘭球衣，在公園裡奔跑、把臉塗上代表蘇格蘭的顏色時，我臉上充滿了驕傲。希望明天早上孩子們醒來時，也能像我一樣充滿自豪感。」C組另一場比賽，巴西與摩洛哥以1：1踢平，因此蘇格蘭對海地的這一勝，也讓他們也3分積分暫居C組龍頭，享受短暫的喜悅。蘇格蘭接下來將在6月20日交手2022年4強勁旅摩洛哥，6月25日對決5屆冠軍霸主巴西。若蘇格蘭能延續氣勢再拿1勝，將有機會再寫歷史，闖進隊史首次淘汰賽。