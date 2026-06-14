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國民黨主席鄭麗文率團訪美即將進入尾聲，近來卻傳出將與美國國務院官員會晤時，國務院僅派出「科室級」的官員，對此民進黨立委王定宇今（14）日表示，鄭麗文言行處處附和中共的論調、吹捧習近平，因此美國多數的政治意見領袖並不願意見她，若果真是科長接見，這簡直是最重的打臉，打臉蕭旭岑貶抑AIT處長、打臉鄭麗文自吹自擂，這雙重的打臉不僅是黑色幽默，也是台灣必須擔心的一件事情。王定宇說，國民黨主席鄭麗文這次訪美，因其言行處處附和中共論調吹捧著習近平，加上還有疑似中國黑幫長臂管轄境外鎮壓的問題，所以在美國主流社會、多數政治意見領袖並不願意見她。甚至傳出原來約好要見國安會相關人員的行程被臨時取消，那現在媒體又揭露國安會派出Desk Officer，也就是科長層級的低階官員來接見鄭麗文。王定宇表示，如果此事件屬實，顯示國民黨在美國政府、國務院中，不管是信任關係或夥伴關係呢都大幅地降等。要曉得台美關係在之前還沒有這麼密切之際，在美國國務院裡面負責管理的單位，常常戲稱就是一張桌子A Desk，事實上這就是科長層級。王定宇說明，後來到前總統蔡英文上任，台美在《台灣關係法》在慶祝活動之後，不管是北美事務協調委員會改成台灣美國事務委員會，台美關係、夥伴關係、戰略關係越來越密切。所以從過去的Desk Officer一直調到變成是副助卿，甚至於更高層級的互動，那這已經行之十來年，對於台美來講，彼此理念、利益、戰略位置都是休戚相關。王定宇表示，原來在美國設定的地緣政治中是不分黨派的，不管藍、綠、白，美方都會公平來對待不同層級的意見領袖。但是從鄭麗文接任國民黨主席後，一心把國民黨帶進去成了中國共產黨的附庸，不管是她所鼓吹的論調完全附和中國，抹煞台美關係、地緣政治、和平穩定、安全或台灣民主自由，在鄭麗文的眼中都變成沒有價值，唯一的價值就是習近平。因此鄭麗文訪美種種誇張、背離民主陣營的言行，在跟美國的互動中，如果真的是以科長級來接見，而且地點現在還不知道在哪裡狀況下，顯示美國已經不把國民黨視為夥伴，彼此間的信任關係、夥伴關係是調降。王定宇說，目前看來鄭麗文自吹自擂，大吹中共的價值，對於跟美國間的互動其實是往下走的，負面比較多。因此若媒體報導屬於是降為科長來接見，這簡直是一個最重的打臉，不管是打臉蕭旭岑貶抑AIT處長的言論，或打臉鄭麗文自吹自擂、大肆地吹捧習近平對她的加持，這雙重的打臉不僅是黑色幽默，也是台灣必須擔心的一件事情。