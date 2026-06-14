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▲紐約尼克後衛布倫森(Jalen Brunson)在G5生死戰狂轟45分，以隻手遮天之姿率領球隊逆轉奪下2026年NBA總冠軍，賽後毫無懸念地榮膺總冠軍賽最有價值球員(FMVP)。（圖／路透／達志影像）

▲尼克總教練麥克布朗(Mike Brown)在奪冠後激情慶祝。生涯曾三度遭開除的他，在執教大蘋果城的第一個賽季便成功打破球隊53年的冠軍荒，完成屬於自己的終極救贖。（圖／路透／達志影像）

NBA總冠軍系列賽G5，馬刺最多領先16分，第四節被尼克打出29：18反撲，尼克94：90再度逆轉勝，尼克4勝1敗擊敗馬刺，摘下2026 NBA總冠軍。G5攻下45分，一個人扛著全隊往前走尼克後衛Jalen Brunson摘下總冠軍賽最有價值球員(FMVP)，Brunson總冠軍賽五戰場均32.6分、4.6助攻，投籃命中率4成2，三分命中率3成9，為尼克贏下隊史第三冠。馬刺系列賽五戰都一度領先二位數，G4最多領先29分，G5一度領先16分，但最終馬刺都打到輸球。馬刺教練Mitch Johnson為系列賽總結，「我認為我們還沒有為贏得NBA總冠軍做好準備。」很貼切、很真實、符合現實和比賽內容。馬刺四場敗戰都是被逆轉，G1第四節被尼克打出29：19反撲，G4第四節尼克32：16逆擊，G5尼克第四節再打出29：18收尾。馬刺確實還沒有做好贏得總冠軍賽準備。馬刺王牌「斑馬」Victor Wembanyama整個系列賽第四節一共35投12中，投籃命中率僅3成4，關鍵球交不到斑馬手上，決勝期斑馬只能在三分線外持球單打、跳投，整個系列賽最後決勝兩分鐘斑馬只進一球，斑馬被尼克守到連靠近禁區接應持球都很困難。當第四節和所有決勝時刻，斑馬很難深入禁區要球，馬刺進攻和得分效率就被瓦解大半，沒有斑馬在禁區得分和牽制力，馬刺三大持球核心兩個先發Stephon Castle、De’Aaron Fox幾乎消失，Dylan Harper打再好也只被擺在第3甚至第4持球點，斑馬都在排在Harper前頭，馬刺決勝節和關鍵時刻比賽根本打不出基本水平。這就是我在總冠軍賽系列賽前評析，「馬刺只要困住Jalen Brunson，讓他得分和效率更加困難，馬刺就贏了一半。」但整個系列賽五場球，前三戰打完Jalen Brunson投籃命中率低到只有3成7，季後賽生涯最差，但關鍵球和第四節馬刺還是守不住Jalen Brunson。前四戰打完，Brunson投籃命中率仍然低迷只有3成9，但Brunson第四節和所有決勝時刻，還是殺得馬刺血流成河。馬刺幾乎拿Jalen Brusnon束手無策。G5馬刺生死之戰，Jalen Brunson用5成2投籃命中率砍45分，其他10個尼克隊友加起來一共只得49分，尼克還是成功逆轉。Jalen Brunson打出史詩級表現和傳說，但馬刺防守和團隊確實沒有打好，執行完善針對性防守策略和對位。斑馬大多數時間都被尼克扛出禁區，難以深入籃下，第四節和決勝期根本連接球、進攻、站位都很困難，我們只會看到斑馬在三分線外一大步持球單打、用各種艱澀方式持勉強出手跳投。沒有斑馬在禁區攻擊、持球，馬刺第四節和決勝球空間、戰術、打法去都被尼克活活掐死。教練生涯三次被開除尼克教練Mike Brown，終於在執教尼克第一季成功奪冠，多次執教失敗並不能完全定義Mike Brown執教生涯和成就。馬刺不只是還沒準備好奪冠，他們欠缺的東西和元素還有很多。