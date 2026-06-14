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▲黃偉哲於現場親自發送試吃商品及活動氣球，也與現場民眾共同體驗韓國傳統遊戲「投壺(투호놀이)」。（圖／南市府提供）

▲ 現場韓國民眾爭相與市長黃偉哲及市議員拍攝合照。（圖／南市府提供）

為持續拓展韓國市場並提升臺南農特產品國際能見度，臺南市長黃偉哲率團前往首爾地鐵站，舉辦「臺南農特產品展售快閃活動」，透過攜手與韓國通路共同辦理產品展售、試吃推廣、傳統文化體驗互動及社群行銷等多元方式，向韓國消費者介紹臺南優質農產品與特色食品，進一步提升臺南品牌在韓國市場的曝光度。黃偉哲也藉此活動誠摯邀請韓國朋友有機會到臺南旅遊，親身體驗古都文化、美食魅力及優質農產品，感受臺南獨有的人文風情與熱情好客，進一步深化臺韓交流與友誼。黃偉哲表示，韓國一直是臺南重要的農產品外銷市場之一，近年來臺南鳳梨、芒果等優質水果深受韓國消費者喜愛。此次特別選在首爾熱門商圈、交通便利且人潮匯集的地鐵站舉辦展售快閃活動，希望透過與消費者直接面對面互動交流，讓更多韓國朋友能認識到臺南農產品的優良品質與美味特色，進一步為臺南農產業者拓展市場商機。活動現場吸引了大批韓國民眾駐足參觀及試吃體驗，不僅吸引到當地網紅前來拍攝影片，台灣留韓學生會陳芷芮會長號召台灣在韓同學們共同來到現場參與活動，看到來自台灣的家鄉味都充滿驚喜與歡呼。黃偉哲於現場親自發送試吃商品及活動氣球，也與現場民眾共同體驗韓國傳統遊戲「投壺(투호놀이)」。活動由黃偉哲市長率先挑戰投壺遊戲揭開序幕，隨後開放現場韓國民眾參與挑戰，凡成功投進三支以上者即可獲得臺南鳳梨一顆，未達門檻者也可獲得臺南果乾小禮物，現場互動熱絡，歡笑聲不斷。這次快閃活動展售產品包括廣受國際市場歡迎的爆爆珠、臺灣特色茶品、天然果汁及水果飲品，以及以臺南在地水果製成的芒果乾與紅心芭樂乾等特色農產加工品，充分展現臺南農業從生產、加工到品牌行銷的完整實力與創新能量。快閃活動期間，黃偉哲逐一走訪各攤位，為各參展業者加油打氣，並透過與民眾互動交流，了解韓國消費者對臺南農產品的接受度與市場反應，更積極鼓勵參展業者持續深耕海外市場，提升臺南品牌國際競爭力。此外，黃偉哲也前往首爾商會進行拜會，該商會代表數千家商圈業者，主要協助商家發展與整合商圈資源。此次透過該商會協助才促成臺南農特產品於首爾地鐵商圈展售，讓更多韓國消費者有機會認識臺南優質農產品，對推廣臺南品牌具有重要意義。臺南市政府農業局表示，臺南不僅是臺灣重要的農業城市，更擁有完整的食品加工產業鏈與豐富多元的特色產品。近年來市府持續透過國際食品展、海外推廣活動及通路合作等方式，協助業者拓展海外市場，推動臺南優質農產品及加工食品走向國際。