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▲李世英因胸部填充物移位，流到肋骨位置，所以看起來變4個胸部。（圖／翻攝自YouTube@YPTV）

韓國喜劇演員李世英，曾出演過韓劇《請回答1988》的「雙門洞王祖賢」一角，而為人熟知。去年她大方公開整形經歷，自爆花費1億元韓幣（約新台幣219萬元）接受雙眼皮、隆鼻、隆乳等多項整形。不料她近日又於個人YouTube頻道《YPTV》中，透露因為填充物副作用，導致填充物直接流到肋骨位置，讓她變成4個胸部，因此重新做了隆乳手術，她也大方曬出超驚悚照片，直接讓大家看傻眼。李世英在近日於YouTube頻道《YPTV》中，透露之前放填充物出現副作用，「我在胸部放置填充物後，填充物流到了肋骨位置，所以胸部變成4個。」因為看起來太不好看，所以她決定重新動隆乳手術解決問題。她也表示不是因為胸部小才做手術，而是因為副作用影響美觀，才會決定動這麼大的手術。李世英進一步表示，如果自己知道會有這種副作用，就會考慮其他方式，她也呼籲女生們比起手術讓胸部變大，也可以選擇自我管理、按摩、保養的方式，來幫助胸部看起來更加美觀。事實上，李世英早在去年，就大方談到隆乳經歷，透露因在運動時撞擊植入過填充物的乳房，導致單側胸部下垂，嚴重到只能用領帶綁住遮掩。最後不得不移除填充物並接受重建手術，當時心情宛如惡夢，她也苦笑形容：「等於把1000萬元韓幣（約台幣21萬元）的填充物直接沖進下水道。」不過在隆乳後，她也坦承穿衣服變得更加有自信。