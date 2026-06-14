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▲紐約尼克以94：90擊敗聖安東尼奧馬刺，大比分4：1終結了長達53年的冠軍荒。（圖／取自紐約尼克 X）

▲1973年里德（Willis Reed）與弗雷澤（Walt Frazier）為這座城市帶來上一座金盃，如今後者再次見證此光景。（圖／取自紐約尼克 X）

▲當比賽結束，紐約徹底陷入瘋狂。曼哈頓中城的球迷推倒了路障，第32街和百老匯大道的球迷爬上街燈撕碎了對手球衣；在布魯克林，所有公車頂上都站滿了人。（圖／美聯社／達志影像）

2026年6月14日，這座不夜城的心跳似乎在終場哨音響起的那一刻停滯了幾秒，隨後爆發出長達半個世紀的壓抑與狂喜。紐約尼克以94：90擊敗聖安東尼奧馬刺，大比分4：1終結了長達53年的冠軍荒。一位紐約的婦女挺著大肚子接受《The Athletic》訪問時直言，他想將自己還未出世的孩子取名「傑倫」，與新科MVP布朗森（Jalen Brunson）的名字相同。這已經告訴你這一座冠軍對於紐約人的意義了。麥迪遜廣場花園（MSG）的天花板將升起新的冠軍橫幅，他們在1970和1973年各自拿下一座冠軍，但關於「Willis Reed Returns For Game 7」的記憶早已遙遠，他們等待了超過53年，這是NBA最長的等待。而它終於將在今天結束。為什麼尼克隊的一冠，在許多紐約人心中甚至超越了紐約洋基隊無數次的奪冠遊行？答案藏在這座城市的柏油路裡。就如同出生於紐約的前NBA球員、現任ESPN球評肯尼·史密斯（Kenny Smith）所說：「我從未被叫去打美式足球或棒球。我們只有籃球，因為我們擁有的只有94英尺長的柏油路面。沒有足夠的空間做其他事。這就是為什麼他們稱這裡為『籃球麥加』，因為在每一個街區，都有一個籃球場。」從洛克公園（Rucker Park）那些已成為饒舌歌手作品的傳奇對決，到西四街球場（The Cage）的鐵網碰撞，籃球是紐約街頭的共同語言。洋基代表著紐約的輝煌、西裝革履與帝國霸氣，但尼克代表著紐約的街頭、汗水、底層拼搏與真實的生活。籃球，是紐約人一出生就呼吸的空氣。自從1973年里德（Willis Reed）與弗雷澤（Walt Frazier）為這座城市帶來上一座金盃後，53年的等待成為了NBA歷史上被打破的最長冠軍荒紀錄。多少人在曼哈頓中城、布魯克林的街頭老去，多少代球迷在麥迪遜廣場花園經歷了希望與無數次的心碎。洋基在這53年間贏得了7次世界大賽冠軍，但紐約人內心深處，始終為那顆橘色皮球保留著最柔軟且最狂熱的位置。但在2026年，也是就上一季輸給死對頭印第安那溜馬之後，紐約人新世代最偉大的控衛-中鋒組合：布朗森和唐斯（Karl-Anthony Towns）再一次帶領球隊登頂。當弗雷澤在轉播中激動地說出「布朗森必須和尤英(Patrick Ewing)、里德以及我相提並論，他是無敵的、不可阻擋的一名球員」時，這跨越半世紀的傳承，更是對這座城市籃球圖騰的重新加冕。帶領他們走到這裡的，是被無數次質疑的隊長布朗森。太矮、防守黑洞、運球太多、不是A級球星、愛假摔……這些標籤曾死死貼在他身上。當2022年尼克以超過1億美元簽下他時，外界只有無情的嘲笑。但在G5這個全隊進攻停滯的夜晚，這位身高僅6呎2吋的後衛，在文班亞馬（Victor Wembanyama）巨大的防守壓迫下狂砍45分。他不僅將球隊扛在肩上，更成為繼湯瑪斯（Isiah Thomas）、帕克（Tony Parker）與柯瑞（Stephen Curry）之後，史上第四位身高6呎2吋或以下的總冠軍賽MVP。維拉諾瓦大學兄弟們延續著他們在NCAA取得的成功，哈特（Josh Hart）繳出13分11籃板，米卡爾-布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻14分。打籃球像是在跑馬拉松的鐵人哈特說出一句話特別動人：「我在紐約找到了一個家。他們接受了真實的我，而我並不完美。」這支球隊沒有高高在上的完美天之驕子，只有一群在泥濘中拼搏的藍領鬥士，這正是紐約人最愛的模樣。當比賽結束，紐約徹底陷入瘋狂。曼哈頓中城的球迷推倒了路障，第32街和百老匯大道的球迷爬上街燈撕碎了對手球衣；在布魯克林，所有公車頂上都站滿了人，他們不在乎明天是否要上班。老闆詹姆斯-多蘭（James Dolan）宣布了周五將進行冠軍遊行，整個城市準備迎接一場史詩級的狂歡。紐約尼克以季後賽16勝3敗、場均勝分14.9分的歷史級統治力，為這段長達53年的等待畫下最完美的句點。籃球麥加終於迎回了它的王冠，而在紐約人心中，這座得來不易的歐布萊恩盃，早已超越了任何單一賽事的榮譽。我們當然沒忘記史蒂芬·A·史密斯（Stephen A. Smith），這個爭議的ESPN名嘴，他講籃球的水平或許不怎麼樣，但是今晚實打實是屬於他的夜晚。女士先生們，這位鐵桿尼克球迷今年58歲了，尼克終於在這一年奪得總冠軍。