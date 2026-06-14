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▲小黃公車駕駛黃金標收到黃竹國小畢業生感謝卡圖／交通局提供2026.6.14)

六月驪歌響起，在台中太平山區的蜿蜒山道上，正上演著一幕最溫馨的畢業謝禮。多年來搭乘「小黃公車」上下學的黃竹國小畢業生，在離別前夕將一張寫滿純真謝意的手寫卡片，送給了天天風雨無阻的司機大哥黃金標。這份突如其來的驚喜，讓在山道間奔馳多年的運將紅了眼眶，感動直呼：「這是我開車生涯中，最珍貴也最寶貴的獎狀！」這輛免費的小黃公車，在翠綠的山谷間不只載送孩子通勤，更運轉出城鄉之間最動人的日常溫度。這張手寫卡片上字跡純真，寫著，「謝謝司機大哥每天安全地把我們送到目的地，有你們真好，辛苦了！我們要畢業了！也感謝台中市政府交通局的幫忙，讓我們能順利安心搭車。」黃竹線自民國109年開通以來深獲地方肯定。駕駛黃金標透露，自己原本是一般計程車司機，加入小黃公車車隊後，服務對象轉為偏鄉居民與學生。朝夕相處多年，他與孩子們早已從乘客變成朋友，除了將「安全第一」掛在心上，有時看到小朋友沒上車，還會主動關心是否請假。如今看著他們即將升上國中，心中既開心又是不捨。黃竹國小校長王志嵩指出，位於太平山區的黃竹國小被許多家長譽為「幸福小學」，全校54位學生中，僅有3位設籍當地，其餘皆來自北屯、東區、大里、霧峰等地區。正因為學校實施自由學區制，加上交通局「小黃公車」讓偏鄉與市區無縫接軌，才成功吸引大批學生跨區就讀。吳姓家長也分享，自己的雙胞胎兒子小學三年級從北屯轉來後，天天開心搭乘小黃公車上學，不僅學會獨立，更建立了自信。家長會長宋品萱則表示，今年11位畢業生中就有6人天天搭乘小黃公車，這項全程免費的服務，承載的不只是交通，更是偏鄉孩子的求學夢想。台中市交通局長葉昭甫表示，推動小黃公車服務已邁入第8年。目前全市已建置26條路線，行經68所國中小及高中職，範圍涵蓋22個行政區、172個里，有效補足偏鄉公共運輸缺口。