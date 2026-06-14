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▲《紐約郵報》八卦版報導，貝克漢家小妹哈珀（中）特別去大哥布魯克林（右上）的家門口，沒得見面只好離開，而布魯克林此時人在紐約。（圖／翻攝自 IG@pagesix）

▲哈珀（左三）曾是貝克漢家最受寵的小妹，跟大哥布魯克林（右二）也曾經關係很密切。（圖／翻攝自 IG@harperbeckhamdaily2）

▲哈珀（中）坐車去找大哥布魯克林，被布魯克林方面認為又是爸媽大衛（左）與維多莉亞（右） 安排好的假偷拍。（圖／翻攝自 IG@harperbeckhamdaily2）

全球知名的英國貝克漢家族，長子布魯克林與妻子妮可拉佩茲和全家人鬧翻的風波還在持續。近日大家長大衛貝克漢在好萊塢星光大道上擁有屬於自己的星星，除了布魯克林與妮可拉之外的家人們都到場，么妹哈珀在典禮之後馬上坐車到他們家門口，發現見不到人火速離開，被拍了下來，成為家族撕裂至今最虐心的一幕。哈珀是大衛貝克漢與妻子維多莉亞在生了布魯克林、羅密歐、克魯茲等3個兒子後，迎來的掌上明珠，從小就備受爸媽與哥哥們的寵愛。然而布魯克林不僅與爸媽切割，連手足都不認，包括以往曾經疼愛的小妹，當哈珀坐車到了他與妮可拉居住的豪宅門口，發現不但進不去也見不到人，只好無奈離開，旁人看了也不禁嘆息。根據《紐約郵報》八卦版，布魯克林與妮可拉此時根本不在洛杉磯附近，他們人在紐約，所以哈珀到他家門口也不會碰到他們。這似乎是布魯克林與妮可拉早就預備好的，想要避開大衛貝克漢在好萊塢星光大道上留名的典禮，免得被人批評「離典禮地點才10多分鐘車行距離還故意不去」，他們乾脆到了坐飛機要5個多小時的地方。再者他們兩個也懷疑哈珀此舉背後動機不單純，《紐約郵報》八卦版稱布魯克林與妮可拉的回覆是：「狗仔攝影都就好定位，就如同親自傳遞信件那樣，證明了這就是安排好的偷拍。」認為這不過又是一場爸媽們精心安排的戲碼，要演給外面的人看：「不是我們要跟他們鬧翻，是他們一直拒人於千里之外，連小妹都自己來求和，還不願意見面喔。」目前兩邊毫無共識，大衛與維多莉亞希望能喚回布魯克林，但對布魯克林來說，應該覺得自己不就範就是立於不敗之地，認定爸媽始終承擔不起家族分裂的代價，讓他有更多的籌碼爭取自己想要的條件，現在還有個家財萬貫的妻子妮可拉在背後撐腰，他更不太可能這麼輕易就接受爸媽的求和，後續發展還有得瞧。