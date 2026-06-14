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總統府日前公布29名監察院監委名單，將送至立法院行使人事同意權，對此國民黨表示尊重黨團自主，而台北市長蔣萬安卻主張廢除監院，媒體今（14）日詢問是否因市府頻遭糾正報老鼠冤？民進黨台北市長參選人沈伯洋搬出釋字632號，表示蔣萬安學法律的卻不了解，其次是藍委也很常拿監院報告來質詢，另強調若真的要廢監院，整體性考量是要修憲，「修憲我們以前提過，不參加的是國民黨，根本就不是我們」。對於蔣萬安主張廢除監察院，沈伯洋搬出釋字 632 號，認為蔣萬安學法律的對於這點還真不了解。其次，國民黨立委時常拿監察院報告來質詢，若監察院真的像他們講得那麼廢，那拿這些調查結果來質詢是要做什麼？沈伯洋說明，從釋字632號的法律框架，到現在國民黨立委用監察院報告來質詢，如果真的要廢監院，要去做整體的考量來修憲，「修憲我們以前提過，不參加的是國民黨，根本就不是我們」。釋字632號解釋爭點為「立法院遲未行使監察委員人事同意權是否違憲？」解釋文說明監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，「監察院設監察委員29人，並以其中一人為院長、一人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命之」。是監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺之一環，其院長、副院長與監察委員皆係憲法保留之法定職位，故確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責。解釋文說明，為使監察院之職權得以不間斷行使，總統於當屆監察院院長、副院長及監察委員任期屆滿前，應適時提名繼任人選咨請立法院同意，立法院亦應適時行使同意權，以維繫監察院之正常運行。總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許。