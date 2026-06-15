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▲女老師對男學生的過度關心與肢體接觸，讓不少觀眾直呼不合理。（圖／翻攝自Netflix）

極權教師

▲《鐵拳教育》原著是網路漫畫《極權教師》。（圖／namu.wiki@참교육）

韓劇《鐵拳教育》開播後話題不斷，劇中男主角的未婚妻、女老師崔佳尹為了說服學生到校上課，居然天天去他家等門，還多次勾肩搭背互動；這段劇情讓不少觀眾都直呼不合理，認為老師沒必要做到這種程度，也不可能與學生這麼親密。這論點在Threads上引發熱議，就連看過原著漫畫的粉絲也都留言：「原漫畫不是長這樣⋯」覺得劇版改太多了。《鐵拳教育》劇情講述虛構的教育單位「教權保護局」為端正校園風氣，潛入各大問題高中、國中，解決惡劣學生與不良教師、恐龍家長。而成立教權局的部長，是男主角羅華振（金武烈飾）未婚妻崔佳尹（賀營飾）的爸爸，他們都因為崔佳尹遭學生刺死一事，對壞學生深惡痛絕。崔佳尹在遇害前，積極勸學生趙圭哲回學校上課，甚至不惜每天到他家門口堵人，苦口婆心希望他不要荒廢學業，甚至還幫他買早餐，也經常出現勾肩搭背的互動。結果趙圭哲後來聽話回到學校，卻是為了在校內販毒；崔佳尹沒收其毒品並與他對峙時，才遭到無情刺死。這段劇情讓不少人心痛，卻也產生疑問。一名觀眾在Threads發文抱怨：「該篇貼文曝光後，引起網友討論，大家看了紛紛留言，「主要是新老師，熱忱有餘，經驗不足，想跟學生搏感情，交朋友，常見新手錯誤」、「覺得超不合理，都有未婚夫了，沒有老師會關心學生到這種地步吧」、「我也覺得，尤其是青少年又不是小學生，更加應該要有距離感，不過戲劇效果無可厚非，現實如果這樣做真的不妥」。另外還有該作品的粉絲直言，「原漫畫（《》）不是長這樣⋯ 佳潤（指角色崔佳尹）單純就是相信再壞的學生都可以教育的好老師，然後垃圾單純就是自己垃圾才打死佳潤，大家真的去看漫畫」、「劇版修改很多，不然如果只按照原漫畫完整去拍的話會審核不過」、「漫畫那個男的比劇裡更噁心，還對男主大言不慚說他的未婚妻怎樣怎樣」。網友提出漫畫原著與劇版改編以及演員的表演方式都有所差異，雖然劇版中，崔老師對待學生的態度讓人匪夷所思，但整體來說劇情仍是瑕不掩瑜。男主角透過聰明設局還有以暴制暴的方式，成功讓許多加害者受到報應，為受害者出一口氣，因此該劇才被觀眾推爆。