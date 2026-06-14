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新書挨轟像「小說」 黃國昌反嗆：民進黨改革全跳票

民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》後，話題不斷，書中提到重返國會擔任立委的兩年「讓陽光進國會」，疑似前立委黃珊珊助理在社群發文爆內幕透露，當時早已對修正條文與議事流程提出諸多質疑，黃國昌卻說，「這是跟翁曉玲那邊談好的」、「這不會有問題的」，結果最後遭到敷衍以對，還批評黃國昌的新書不是自傳，而是小說。對此，黃國昌今（14）日反批這名助理來自民進黨，更再度痛批民進黨答應人民的承諾都跳票。民眾黨今日在雲林舉辦雲林縣黨員志工座談會，包括創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌、立委蔡春綢、雲林縣議員陳乙辰、雲林縣議員參選人張家閎等人出席。媒體聯訪時被問到疑似前立委黃珊珊助理在社群發文透露，對國會改革法案提出諸多質疑，黃國昌卻說，「這是跟翁曉玲那邊談好的」、「這不會有問題的」，結果最後遭到敷衍以對。黃國昌回應表示，民眾黨跟中國國民黨在推動法案改革的時候，兩黨進行條文的磋商，這是再正常不過的事情。 不僅也是國會改革法案，提高警消待遇、軍人待遇、吹哨者保護法，所以疑似黃珊珊的助理提出指控，不知道他的Point到底是什麼？媒體又問自稱是黃珊珊助理說這本新書不是自傳，比較像是小說，黃國昌回應說，每一個人都有每一個人的言論自由嘛，他都尊重喔。不過他這本書裡面所揭露過去這10年在台灣社會發生非常多重要的公民運動，跟民進黨全面執政以後的表現，恐怕是戳中了民進黨的痛處吧。黃國昌接續說，剛剛媒體所講的那位黃珊珊辦公室的助理，他如果沒有記錯的話，應該也是從民進黨過來，民進黨與其對他發動個人的政治攻擊，不如誠實地面對台灣社會，為什麼過去這麼多的公民運動，野草莓運動民進黨說要廢集會遊行法，請問廢了沒有？反媒體壟斷運動，說要制定反媒體壟斷專法，請問訂了沒有？318運動說要訂監督條例，請問訂了沒有？ 新的國會他們所通過非常多的法律，都是民進黨過去長期主張，包括國會改革，包括財政收支劃分化、吹哨者保護法，全部都是民進黨過去承諾台灣公民社會要推動的改革全部跳票，反而是新的國會透過在野黨的合作，才讓這些改革一一落實。黃國昌批評，民進黨真的要謙卑的去看一看自己過去，這十幾年，這麼多的公民運動，這麼多的承諾，為什麼一個又一個跳票，反而是在野黨來幫民進黨實現他們過去的承諾。