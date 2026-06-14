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天才少年到問題球員 登貝萊一度迷失自我

▲登貝萊效力西甲豪門巴塞隆納期間，曾多次因為熬夜打電動，衍生缺席訓練等紀律問題。（圖／Dembele IG）

巴薩棄將變巴黎王牌 登貝萊迎來重生

▲登貝萊轉會至巴黎聖日耳曼後，積極調整飲食、規範作息，率隊兩度捧起歐冠冠軍。（圖／Dembele IG）

從浪子到金球先生 登貝萊完成終極逆襲

▲巴黎聖日耳曼前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）2025奪下金球獎，寫下生涯里程碑。（圖／路透／達志影像）

金球獎不是終點 登貝萊全力衝擊世界冠軍

2026世界盃足球賽開踢，奪冠熱門法國隊坐擁不少球迷，不過除了效力皇家馬德里的球星姆巴佩（Kylian Mbappe）外，另一名前鋒、身價1億歐元的登貝萊（Ousmane Dembele）也值得球迷關注。登貝萊從沉迷電動、因紀律問題屢遭痛批的「問題浪子」，到如今手握金球獎、身價破億歐元，絕對是法國隊不可或缺的絕對核心。目前29歲的登貝萊自幼便展現出驚人的足球天賦，左右腳均衡的盤帶讓防守球員聞風喪膽。然而，在球場外，他對電子遊戲的熱愛程度超乎想像，2017年以1.47億歐元的天價轉會費加盟巴塞隆納後，他多次因為徹夜與朋友組隊打《跑車浪漫旅》、《堡壘之夜》等遊戲，導致隔天睡過頭，甚至曾發生過遲到訓練長達兩小時、或以「胃痛」為由缺席訓練的爭議事件。這讓當時的巴薩管理層極為頭痛，甚至一度為他制定了「睡覺時手機不准關機或靜音」的特殊規定。頻繁的遲到與不成熟的態度，讓登貝萊逐漸失去巴塞隆納管理層的耐心，不僅媒體對他窮追猛打，看台上的球迷也開始對他報以無情的噓聲，痛批他不配身穿豪門球衣，種種負面新聞，加上登貝萊在巴薩期間，共遭遇高達15次以上的傷病，累計缺陣超過119場比賽，養傷天數多達700多天，讓外界認定這位天才的職業生涯已經終結。面對鋪天蓋地的指責，登貝萊決定做出改變。他開始調整飲食、規範作息，轉會至巴黎聖日耳曼（PSG）成為了他職業生涯最重要的決定，在主教練恩里克（Luis Enrique）的激勵與戰術指導下，登貝萊找回球場上的專注度，也開啟他瘋狂進化的序幕。在恩里克的麾下，登貝萊不再只是流於表面盤帶的邊路神童，而是進化成兼具防守積極性與進攻終結力的全能核心，他變得更成熟、更穩定，在各項賽事中交出亮眼的進球與助攻雙十數據，率領大巴黎兩度捧起隊史夢寐以求的歐冠冠軍。2025年登貝萊迎來最輝煌的回報，憑藉整季各項賽事出賽53場踢進35球，外加10幾次助攻的統治級表現，在金球獎評選中擊敗了巴薩新星亞馬爾（Lamine Yamal）等一眾強敵，成功捧起2025年金球獎。隨著榮譽加冕，登貝萊在德轉市場的身價再度飆升至足壇最頂尖行列。在法國國家隊，他早已不是當年的邊緣替補，而是身披主力戰袍、不可或缺的進攻發動機，主教練與隊友們對他充滿信任，他已蛻變為高盧雄雞最犀利的邊路尖刀。如今29歲的登貝萊正處於生涯黃金期，但他對勝利的渴望從未停歇。2026年世界盃，這位曾經被罵慘的「電動宅男」，正帶領著法國隊向隊史第三座世界冠軍發起衝擊，誓要用更多獎盃續寫這段不可思議的傳奇故事。