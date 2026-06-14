2026年NBA總冠軍賽劃下句點，紐約尼克在總決賽G5以94：90擊敗聖安東尼奧馬刺，成功終結長達53年的冠軍荒。這場歷史性勝利不僅讓紐約全城陷入瘋狂，也讓場邊觀戰的好萊塢男星「甜茶」提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）徹底失控。身為死忠尼克球迷的他賽後激動對著鏡頭大喊：「這比拿奧斯卡還爽！」一句真情流露的發言瞬間引爆社群熱議，也成為尼克封王之夜最具代表性的畫面之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
看衰聲中逆襲！　尼克奪冠撫平甜茶奧斯卡之痛

「這絕對比拿奧斯卡還爽！來吧，寶貝！尼克隊是總冠軍啦！」當尼克隊在主場拋下勝利彩帶的那一刻，夏勒梅對著ESPN的轉播鏡頭激動地大喊，完全拋開了好萊塢男神的偶包。

這份狂喜背後，其實隱藏著夏勒梅近期在影壇的失落。今年，他憑藉《Marty Supreme》在奧斯卡最佳男主角的競爭中一路領跑，在奪獎機率一度高達79%的情況下，卻在賽季末段意外爆冷，敗給了原本不被看好的麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）。

有趣的是，尼克隊這次的奪冠軌跡，簡直就是他奧斯卡之戰的「鏡像反轉」。在總決賽開打前，預測市場Kalshi給出馬刺64%的奪冠機率，而拉斯維加斯的賭盤賠率更顯示馬刺有近68%的勝算。尼克隊成功打破了預測專家的眼鏡，完成了一場如同麥可·B·喬丹在奧斯卡般的華麗逆襲，這無疑讓身為死忠紐約客的夏勒梅感到無比痛快。

星光熠熠的麥迪遜廣場花園！　影帝失利明年再戰

在今年的季後賽期間，尼克隊的場邊星光陣容幾乎和場上球員一樣搶鏡。除了夏勒梅與女友凱莉·珍娜（Kylie Jenner）愛相隨之外，這群死忠的「星級粉絲」還包括了史派克·李（Spike Lee）、班·史提勒（Ben Stiller）、傑瑞·賽恩菲爾德（Jerry Seinfeld）、亞當·山德勒（Adam Sandler）、克里斯·洛克（Chris Rock）、吉米·法倫（Jimmy Fallon），甚至連泰勒絲（Taylor Swift）都曾親臨主場，將紐約的籃球熱潮推向了全球流行文化的巔峰。

雖然夏勒梅已經連續兩年（分別以《A Complete Unknown》與《Marty Supreme》）在奧斯卡最佳男主角的角逐中鎩羽而歸，但這位年輕巨星的腳步並未停歇。隨著由丹尼·維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的科幻史詩巨作《沙丘：第三部》（Dune: Part Three）即將於今年12月壓軸登陸院線，這部備受矚目的系列最終章早已在影壇掀起奧斯卡聲浪。或許到了2027年，夏勒梅不僅能繼續為尼克隊喝采，更有望親手捧起那座屬於自己的小金人。


更多「2026NBA季後賽」相關新聞。

相關新聞

NBA／尼克奪得53年來首冠！布朗森砍45分　總冠軍賽4：1擊敗馬刺

分析／尼克如何用「反潮流建隊」登上王座？NBA最特別的冠軍公式

紐約球迷爽瘋了！尼克冠軍週邊秒殺買到當機　8大必收商品一次看

籃球今晚回到聖地「麥加」　紐約小人物們告訴你尼克這一冠多重要

路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...