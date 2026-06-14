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「這絕對比拿奧斯卡還爽！來吧，寶貝！尼克隊是總冠軍啦！」當尼克隊在主場拋下勝利彩帶的那一刻，夏勒梅對著ESPN的轉播鏡頭激動地大喊，完全拋開了好萊塢男神的偶包。
這份狂喜背後，其實隱藏著夏勒梅近期在影壇的失落。今年，他憑藉《Marty Supreme》在奧斯卡最佳男主角的競爭中一路領跑，在奪獎機率一度高達79%的情況下，卻在賽季末段意外爆冷，敗給了原本不被看好的麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）。
有趣的是，尼克隊這次的奪冠軌跡，簡直就是他奧斯卡之戰的「鏡像反轉」。在總決賽開打前，預測市場Kalshi給出馬刺64%的奪冠機率，而拉斯維加斯的賭盤賠率更顯示馬刺有近68%的勝算。尼克隊成功打破了預測專家的眼鏡，完成了一場如同麥可·B·喬丹在奧斯卡般的華麗逆襲，這無疑讓身為死忠紐約客的夏勒梅感到無比痛快。
在今年的季後賽期間，尼克隊的場邊星光陣容幾乎和場上球員一樣搶鏡。除了夏勒梅與女友凱莉·珍娜（Kylie Jenner）愛相隨之外，這群死忠的「星級粉絲」還包括了史派克·李（Spike Lee）、班·史提勒（Ben Stiller）、傑瑞·賽恩菲爾德（Jerry Seinfeld）、亞當·山德勒（Adam Sandler）、克里斯·洛克（Chris Rock）、吉米·法倫（Jimmy Fallon），甚至連泰勒絲（Taylor Swift）都曾親臨主場，將紐約的籃球熱潮推向了全球流行文化的巔峰。
雖然夏勒梅已經連續兩年（分別以《A Complete Unknown》與《Marty Supreme》）在奧斯卡最佳男主角的角逐中鎩羽而歸，但這位年輕巨星的腳步並未停歇。隨著由丹尼·維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的科幻史詩巨作《沙丘：第三部》（Dune: Part Three）即將於今年12月壓軸登陸院線，這部備受矚目的系列最終章早已在影壇掀起奧斯卡聲浪。或許到了2027年，夏勒梅不僅能繼續為尼克隊喝采，更有望親手捧起那座屬於自己的小金人。
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