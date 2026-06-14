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今（14）日NBA總冠軍賽第五場，紐約尼克客場以大比分4：1戰勝聖安東尼奧馬刺，奪得本賽季總冠軍。這是尼克時隔53年再度捧起歐布萊恩盃，也是隊史第三次奪得總冠軍。此役，尼克球員唐斯（Karl-Anthony Towns）出戰23分鐘，投籃7中1、三分球2中0，得到2分10籃板1助攻3抄截1阻攻。順利捧起生涯首座總冠軍後，他在受訪時並沒有忘記遠在明尼蘇達的前隊友們。談到奪冠的心路歷程，唐斯特別點名了前東家的當家球星：「我要向我的兄弟安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）致敬，我一直都和他保持交流。那些傢伙讓我變得更好，讓我成為一名更好的領袖、更好的球員，也成就了今天的我。我會永遠感激他們。」唐斯這番充滿感情的發言，隨即在各大論壇引發熱烈討論。不過，球迷們的焦點很快就歪樓到了明尼蘇達灰狼神秘的「離隊奪冠定律」上。有網友精準指出，歷代被稱為「狼王」或球隊核心的球員，幾乎都是在離開明尼蘇達後才嘗到總冠軍的滋味：📍賈奈特（Kevin Garnett）： 離開灰狼後加盟波士頓塞爾提克(Boston Celtics)，順利奪下總冠軍。📍洛夫（Kevin Love）： 轉戰克里夫蘭騎士(Cleveland Cavaliers)後，成為奪冠的重要拼圖。📍威金斯（Andrew Wiggins）： 雖然曾被部分球迷戲稱只是「副狼王」，但在加盟金州勇士(Golden State Warriors)後打出生涯年，成功幫助球隊拿下總冠軍。📍唐斯(Karl-Anthony Towns)： 本賽季隨尼克登頂，成為最新一位印證此定律的前灰狼球星。面對這項驚人的巧合，論壇上的球迷紛紛留言向目前獨留灰狼的「華子」愛德華茲喊話。不少網友開玩笑表示：「加內特、樂福、維金斯、唐斯，要不愛德華茲也離開一下？」、「還真是，被稱為狼王的都是出來才有冠軍」、「華子快跑，狼隊有毒」、「別讓忠誠害了你」、「點名了，離開灰狼會奪冠」。也有球迷針對愛德華茲的未來給出「實質建議」，笑稱：「來馬刺換福克斯(De'Aaron Fox)雙贏」、「愛德華茲：我要去雷霆了」。還有人點出殘酷現實：「離開的這些都是冠軍級的二當家，華子要去哪裡當二當家呢？」至於為何同樣曾效力灰狼的吉米·巴特勒(Jimmy Butler)沒有被列入這份名單中？網友們也給出了精闢的解釋：「巴特勒並非灰狼母隊出身，且待的時間太短，本質上不算真正的狼王。」