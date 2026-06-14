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知名音樂人黃大煒今（14）日因胃癌病逝，享壽61歲。他過去曾寫出〈妳把我灌醉〉、〈讓每個人都心碎〉、〈秋天1944〉等名曲紅遍全台灣，甚至去年還出演了台劇《化外之醫》，兩週前，他的家人對外宣布舉家搬至夏威夷，沒想到不久後就傳出他就因病離世的消息，讓許多歌迷感到非常不捨。黃大煒1964年出生於香港，幼年隨家人移居美國夏威夷，在當地成長並就讀夏威夷大學，雖然主修的是旅館管理，但他年輕時深受搖滾樂影響，因此開始自學吉他與電子合成器，並組成樂團陸續在夏威夷、美國本土、日本及澳洲等地演出，逐步累積音樂實力。1980年代末期，黃大煒被發掘來台發展音樂事業，並陸續推出專輯《David黃》、《讓每個人都心碎》打開知名度，他充滿爆發力的高亢嗓音與融合搖滾、藍調及流行元素的音樂風格，在當時華語樂壇獨樹一幟。1994年，黃大煒推出專輯《手下留情》，其中收錄的〈你把我灌醉〉成為全台灣最有代表性的情歌之一，除了〈妳把我灌醉〉之外，〈讓每個人都心碎〉、〈秋天1944〉、〈Passion〉等作品也深受歌迷喜愛，奠定他在華語樂壇的地位。除了演唱事業，黃大煒也積極參與創作與編曲工作，2000年憑藉〈秋天1944〉獲得第11屆金曲獎最佳編曲人獎，展現全方位音樂才華。他的音樂融合西方搖滾精神與華語流行情感，被視為90年代華語樂壇的重要代表人物之一。近年來，黃大煒除了持續音樂創作，也跨足戲劇演出，2025年參演電視劇《化外之醫》，並入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，而他所製作的歌曲〈The Way I Feel〉還同時入圍了戲劇類節目原創歌曲獎，令人看見了他演戲、歌唱的兩面性。2026年初，黃大煒宣布返回夏威夷生活，希望尋找音樂最純粹的力量，不過消息才曝光後不久，今日他的代理律師就對外宣布，黃大煒胃癌病逝的消息，雖然人已經不在這世界上，不過他留在這世上的音樂，將會被長久傳唱。