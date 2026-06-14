我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026世界盃D組，澳洲梅特卡夫（Connor Metcalfe）在下半場75分鐘於禁區外起腳、遠射入網，直接宣判土耳其死刑。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行，D組「袋鼠軍團」澳洲首戰「星月軍團」土耳其，賽前外界多半看好土耳其，但開賽後卻跌破眾人眼鏡，澳洲此役貫徹「轉守為攻」，讓土耳其屢攻不下，第27分鐘澳洲伊蘭昆達（Nestory Irankunda）率先破網，第75分鐘梅特卡夫（Connor Metcalfe）遠射入網，宣判土耳其死刑，終場澳洲就以2：0爆冷擊退土耳其，相隔20年再度於首戰奪勝。此役，土耳其進攻猛烈，卻無法轉換成進球，第26分鐘，居萊爾（Arda Guler）起腳，雖然射正但沒能進球，澳洲轉守為攻展開反擊，第27分鐘，伊蘭昆達（Nestory Irankunda）接獲英斯特勒（Paul Okon-Engstler）的傳球，單刀甩開防守，成功射門破網，助澳洲先馳得點，取得1：0領先。下半場澳洲採取防守陣，祭出「鐵桶陣」，讓土耳其屢攻不下，第75分鐘，澳洲又把握得分機會梅特卡夫（Connor Metcalfe）在禁區外起腳、遠射入網，澳洲取得2：0領先，這一球也宣判土耳其死刑，終場澳洲就以2：0擊退土耳其。攤開數據，土耳其此役控球率超過7成，且多達30次射門（8射陣），卻一分未得，反觀澳洲僅9次射門（4射陣），踢進2球鎖定勝利。賽前外界普遍看好土耳其能夠在首戰擊退澳洲，最後不僅吞敗還被剃光頭，爆出冷門。澳洲向來不太會踢首戰，過去6場吞5敗，前次首戰贏球，已經是2006年德國世界盃首戰3：1擊退日本，澳洲相隔20年再度於首戰開紅盤。目前以1勝（3積分）暫居D組排名第2，僅次於龍頭美國，澳洲接下來將在小組賽交手巴拉圭、美國，爭取連續2屆進入淘汰賽。