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繼馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）近日在美國那斯達克完成IPO後，外媒指出，韓國記憶體晶片巨頭SK海力士也計畫最快於8月透過ADR在美國那斯達克掛牌上市，預計將募資高達140億美元。路透報導，SK海力士已於3月向美國證管會（SEC）祕密提交上市申請，計畫募資規模達到140億美元。SEC可能在6月22日當週，批准SK海力士的美國存託憑證（ADR）上市申請。而SK海力士近年也因AI時代高速發展對記憶體的爆炸性需求，以及在市場佔有核心競爭地位下，其股價已飆升逾兩倍，市值自5月以來突破1兆美元大關，成為繼台積電和三星電子之後，第三家達到此一里程碑的亞洲公司。據了解，市場分析，SK海力士最終選擇那斯達克，而非傳統藍籌股雲集的紐約證券交易所，背後有兩項關鍵因素。第一，估值溢價。那斯達克歷來對科技股和成長型公司給予更高估值。SK海力士在做決策時，很可能參考了在那斯達克上市的美光科技估值表現。美光今年來大漲約244%，遠超那斯達克指數約11.4%的漲幅。目前美光市值達1.11兆美元。第二，被動式基金的虹吸效應。被動式基金不主動選股，而是追蹤指數。大量科技主題指數和ETF重押那斯達克股票，一旦SK海力士在那斯達克上市，就能自動被納入這些基金的買入名單，帶來持續穩定的資金流入。SK海力士此次赴美掛牌，目標也很明確，就是為了擴大全球投資人基礎、提升在國際資本市場的品牌能見度。路透也指出，基於強勁的AI需求，以及該公司在記憶體晶片市場的競爭優勢，SK海力士在推進美股上市計畫過程中，已收到市場「極為積極」的回饋。而就在SK海力士宣布選擇在那斯達克掛牌的同一天， SpaceX也在那天於那斯達克正式開始交易，如今那斯達克現在已是全球最大科技公司聚集地，輝達、微軟、亞馬遜、Google 母公司 Alphabet，以及另一家記憶體巨頭美光科技，都在此掛牌，成為AI核心資本市場。