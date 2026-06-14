我是廣告 請繼續往下閱讀

百人退黨 柯文哲：新陳代謝很正常

民眾黨雲林縣黨部3月爆發退黨風波，因不滿黨中央對雲林縣議員初選的安排，前主委林淑芬與林靖冠兩姊弟帶領百名黨員集體退黨。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（14）日表示，人的皮膚大概每28天要換，本來就要有新陳代謝，一個黨如果都沒有人進來，也沒有人出去，那就是化石，到現在為止，黨員數目還是在增加。民眾黨今日在雲林舉辦雲林縣黨員志工座談會，包括柯文哲、現任主席黃國昌、立委蔡春綢、雲林縣議員陳乙辰、雲林縣議員參選人張家閎等人出席。媒體聯訪時被問到「有沒有覺得雲林最近有點亂？」柯文哲回應表示，「不會啊，我覺得亂中有序」，就好像人也有新陳代謝，這很正常，用生物的概念來講，有時候會感冒，但繼續成長就好，到現在為止民眾黨還是慢慢地在成長。」媒體追問「對於退黨的人看法是什麼？」柯文哲回，人的皮膚大概每28天要換，本來就有新陳代謝，一個黨如果都沒有人進來，也沒有人出去，那就是化石，本來就有新陳代謝，有進有出。不過，到現在為止，黨員數目還是在增加，他覺得「合則來，不合則去」，他認為新陳代謝這蠻正常的，只是民眾黨任何事都被放大而已，不然統計一下，民進黨因為選舉退黨的有幾個，絕對比民眾黨多。