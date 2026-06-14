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教育部近期公布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，有網友質疑是甚至開始宣傳是要將青年學子送上戰場，對此立委王定宇表示，無論是主戰部隊或役男守備部隊，絕對沒有包括高中學子，這是不可能的，這如同大樓要做消防公安演習，難道是要讓居民或孩子進火場嗎？當然不是，強調台灣是面對地震、風災還有中國威脅的國家，提高心理及教育上防衛韌性能力，對國家是有幫助，對個人當然也是有幫助的。對於網傳「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」是要送青年學子上戰場。王定宇表示，這不僅是誤解，甚至是刻意毀壞台灣國家的韌性。王定宇說明，無論是主戰部隊或役男守備部隊，絕對沒有包括高中學子，這是不可能的。至於服勤準備就是，當面對天災或軍事威脅的時候，每一個人對自己的家園，其實都要負擔一份的責任。作為一個高中學子，如果能夠協助社區了解水在哪裡、資訊在哪裡、資源在哪裡，那對於整個社區穩定、防衛縱深，當然有很大的幫助。王定宇表示，任何國家特別像台灣、韓國、以色列這種面對巨大威脅的國家，防衛縱深就是嚇阻力。作為這個國家的一份子，當敵人打過來的時候，難道有人可以置身事外嗎？覆巢之下無完卵，當國家面對敵人威脅的時候，每一個人都是當事人，沒有人是旁觀者。透過平時好的計畫、教育與訓練，讓每一個人具備這樣的觀念，面對天災人禍的時候，能夠有自我協助、甚至幫助別人的能力，這是提高安全的係數。王定宇說明，就如同大樓消防公安演習，難道就是要讓居民或孩子進火場嗎？當然不是，那是居安思危，讓社區更安全。強調台灣不是一個好戰的國家，是一個保護自己家園的概念，所以主戰部隊跟守備部隊是不包含年輕學子，但在民防、防衛韌性的教育跟這些知識的傳遞上，每個人多學一點，對自己的保護、對於社區的協助可以提高更大的助益，國家的防衛韌性、縱深會更好。王定宇表示，讓青年學子都不可以學民防的概念、緊急照顧等資訊，這根本是在危害社會，甚至對於孩子教育也是不好的。認為相關單位應該說明得更清楚。那對於不了解的人，也應該去了解這是怎麼一回事，但對於惡意渲染、阻止台灣提高防衛韌性的，們相關單位也要提出一個辦法來處理。另強調，台灣是一個面對地震、風災與中國威脅的國家，提高在心理及教育防衛韌性相關的能力，對國家是有幫助，對個人當然也是有幫助的。