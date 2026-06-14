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▲泰國長公主辭世 大皇宮開放民眾淚眼悼念（圖／路透社／達志影像）

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕11日辭世，享年47歲。大皇宮13日起正式開放民眾入內悼念，上百名身穿黑衣的民眾一早便聚集在大皇宮外，神情哀戚、秩序井然地等待進入致哀。根據泰國王室公告，即日起至16日，民眾可前往大皇宮內沙哈泰沙瑪空殿，在公主御像前獻花致哀，現場設有弔唁冊供民眾簽名悼念，但內部禁止錄影拍照。值得注意的是，大皇宮與玉佛寺將從13日至19日暫停對一般遊客開放，計畫前往的旅客需特別留意。大皇宮外從早上起已搭起數個棚子，擺放數百張椅子，現場並提供免費食物與飲水，氣氛莊嚴肅穆。預計持續開放民眾入宮悼念，細節以宮務處公告為準。宮務處已公告第二場正式灑聖水致祭儀式，同樣在大皇宮內舉行，時間為上午8時30分至中午12時。泰國內政部已行文全國76府，要求各地舉辦悼念儀式。從曼谷北郊暖武里府特地趕來的甘雅雙眼泛淚說道：「我一直很愛戴長公主，從她年輕時就一直關注她，得知消息後非常難過。」她表示，自己一路看著長公主成長，得知開放悼念後立刻趕赴大皇宮。泰國社福理事會理事納空表示：「她的一生都在奉獻，始終為人民付出。泰國人民都記得她如何照顧、關心人民。」與他同行的蘇維查亞則形容長公主「從不擺架子，平易近人且熱愛泰國人民」。一名手捧公主照片的婦人則說：「雖然她已住院3年多，但我一直期待有一天她能康復，哪怕只是讓人民再見她一面也好。消息傳來時真的受到很大的打擊，非常惋惜。」長公主帕差拉吉蒂雅帕生前曾擔任檢察官，並代表泰國參與聯合國與國際事務，長期投入女性受刑人權益及公益工作，以法律專業與公益形象深植泰國人民心中，被尊稱為「法學家公主」。如今她雖已離去，留下的精神與貢獻，仍深刻烙印在每一位前來道別的民眾心中。