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黃大煒從夏威夷走向華語樂壇！打造傳唱至今的經典神曲

▲黃大煒在2015 年曾為電視劇《少帥》打造主題曲。（圖／黃大煒臉書）

十歲同桌吃飯留深刻回憶！張學良一掌拍出黃大煒「愛國魂」

▲黃大煒曾在10歲時與長輩「少帥」張學良見面。（圖／維基百科）

華語創作歌手黃大煒今（14）日在親友的律師聲明中被證實，於6月2日在夏威夷離世，享壽 61 歲，消息曝光震撼娛樂圈。事實上，黃大煒的身世也相當獨特，與民國大將軍有親戚關係，黃大煒還為電視劇製作主題曲，更曾回憶兩人相處的瞬間。黃大煒於 1964 年在香港出生，隨後與家人移民到美國夏威夷，並在當地度過了無憂無慮的求學時光。直到大學時期，他才正式開始接觸音樂，並展露出驚人的天賦。後來，他幸運被台灣資深音樂製作人李壽全發掘，決定跨海來到台灣發展。憑藉著中西合璧的音樂視角，他陸續寫出了〈讓每個人都心碎〉、〈你把我灌醉〉等轟動一時、至今仍被無數歌手翻唱的傳世金曲。隨著名氣大噪，黃大煒那令人驚嘆的家族背景也逐漸被大眾所知。他的母親張閭蘅，是中華民國奉系軍閥大元帥張作霖，排序第五的兒子張學森的女兒，因此也是少帥張學良的親姪女。依照家族輩分推算，，在稱呼上他可以親切地喊張學良一聲黃大煒曾笑著透露，因為自己小時候在國外長大且輩分極小，家中長輩很少刻意提起當年的家族傳奇，自己也是直到長大成人後，才透過歷史課本與報導驚覺大公公當年的赫赫戰功。談起與這位歷史巨頭的相處點滴，黃大煒心中仍有著無比鮮明的記憶，他曾回憶自己在 10 歲那年曾飛回台灣，當時有幸與大公公張學良同桌吃飯。席間，這位傳奇將軍毫無預警地手一揮，「啪」地一聲重重打在黃大煒的背上，並叮囑：這一記充滿力道的拍背與訓勉，成為了黃大煒童年記憶中最深刻的印記，也隱隱影響了他後來的處事態度與愛國情懷。到了 2015 年，講述張學良傳奇一生的歷史電視劇《少帥》開拍，劇組特別盛情邀請擁有奉系血統的黃大煒操刀製作主題曲。黃大煒也果斷答應，傾盡心血為該劇量身打造了精準講述了劇情輪廓的主題曲，用細膩且宏大的旋律深刻刻畫出外伯公張學良當年的內心波瀾與歷史宿命。三年後，黃大煒也在自己的 YouTube 官方頻道上傳了由自己親自演唱並重新編曲詮釋的新版本，用他的歌聲，向這位歷史上的傳奇長輩致敬。