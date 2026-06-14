我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃大煒上個月25日，才與女友看范曉萱（左）演唱會，並分享合照。（圖／翻攝自黃大煒 (Huang Dawei)FB）

香港資深歌手黃大煒（David Wong）的家人在今（14）日公開他的死訊，黃大煒在當地時間6月2日（台灣時間6月3日清晨）於姊姊位於美國檀香山的家中過世，享壽61歲，讓他的親友與粉絲都感到震驚又不捨。而回顧他FB的最後貼文，上個月25日還分享了跟女友一起看范曉萱演唱會的照片，貼文還寫著：「Awesome!」看起來心情不錯，不料不到一個月就傳出噩耗。而IG最後貼文則是在今日，一張23年前與女友的舊照，似乎是女友為了悼念他而分享，心碎告白已故男友。翻看黃大煒的IG，他的最後貼文是今日發出的與女友合照，因為黃大煒已在3日過世，這可能是他的女友為悼念，才發出的貼文，文中用中英文寫下：「2003年的咱們倆…」雖然只有放著滿滿愛心與音樂符號，絲毫沒有提起他過世的事情，但現在看來，可以在文中感覺出濃濃的悲傷，粉絲也感到非常心碎。而在FB中，黃大煒的最後貼文停在5月25日，與坐在輪椅上的女友，一起看范曉萱演唱會，女友還跟范曉萱、POLO WL留下了合照，但黃大煒沒有出鏡，可能是幫忙拍攝的掌鏡人，他在文中分享照片寫下：「Awesome!」看起來心情非常好，絲毫沒有透露出生病跡象。事實上，黃大煒在去年12月27日決定結束台灣生活，與姊姊一同回到他成長的夏威夷。直到今年5月26日，他才透過陳鎮宏律師發布移居聲明，象徵在老家展開人生與創作的新階段、重新回歸音樂初心，怎料卻突然傳出離世消息，讓外界都感到非常震驚。