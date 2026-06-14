2026年NBA總冠軍賽落幕後，紐約尼克終結53年冠軍荒固然是最大焦點，但這座冠軍其實也悄悄改寫了另一項歷史紀錄。隨著布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、米契爾・羅賓森（Mitchell Robinson）等2018年選秀梯隊成員戴上冠軍戒指，2018梯隊累積總冠軍數正式突破雙位數，來到10冠，一舉躋身2003年以來累積冠軍數最多的選秀梯隊前段班。

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從當年不被看好的「普通選秀年」，到如今誕生布朗森、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、小麥可・波特（Michael Porter Jr.）等多位冠軍成員與聯盟門面球星，2018梯隊正用時間證明自己或許是近年最被低估的一屆選秀，而尼克這座冠軍，也讓他們正式踏入NBA歷史級選秀世代的討論行列。

自2003年以來，哪一屆NBA選秀梯隊累積了最多座總冠軍？

詹姆斯（LeBron James）、德韋恩·韋德（Dwyane Wade）與克里斯·波許（Chris Bosh）曾攜手帶領邁阿密熱火隊，在2012至2013年賽季完成NBA總冠軍二連霸。這段包含連續四年闖入總決賽的輝煌時期，象徵著2003年NBA選秀會前五順位中三位頂尖球星的世紀重聚，當年詹姆斯為選秀狀元，波許為第四順位，韋德則是第五順位。

詹姆斯是2003年梯隊中目前唯一仍在現役的球員。作為被譽為黃金一代的選秀大年，2003年梯隊的球員們合計已經拿下了高達 27座NBA總冠軍，這項紀錄傲視自2003年以來的所有選秀梯隊。

▲2003年NBA「黃金一代」成員詹姆斯（LeBron James，右）、韋德（Dwyane Wade，中）與波許（Chris Bosh）曾在邁阿密熱火攜手斬獲二連霸，該屆梯隊至今合計狂攬27座總冠軍，傲視21世紀所有選秀會。（圖／美聯社／達志影像）
▲2003年NBA「黃金一代」成員詹姆斯（LeBron James，右）、韋德（Dwyane Wade，中）與波許（Chris Bosh）曾在邁阿密熱火攜手斬獲二連霸，該屆梯隊至今合計狂攬27座總冠軍，傲視21世紀所有選秀會。（圖／美聯社／達志影像）
以下為自2003年以來，累積最多總冠軍數的NBA選秀梯隊排行與代表球員：

NBA 選秀梯隊 累積總冠軍數 奪冠球員陣容與次數摘要
2003年梯隊 27冠 LeBron James (4), James Jones (3), Dwyane Wade (3), Matt Bonner (2), Chris Bosh (2), Zaza Pachulia (2), Luke Walton (2), David West (2) 等
2004年梯隊 16冠 Andre Iguodala (4), Shaun Livingston (3), J.R. Smith (2), Beno Udrih (2), Sasha Vujacic (2), Dwight Howard (1) 等
2009年梯隊 15冠 Stephen Curry (4), Danny Green (3), Jrue Holiday (2), Patty Mills (1), Jeff Teague (1) 等
2011年梯隊 14冠 Klay Thompson (4), Norris Cole (2), Kawhi Leonard (2), Kyrie Irving (1), Tristan Thompson (1) 等
2007年梯隊 13冠 Kevin Durant (2), Al Horford (1), Marc Gasol (1), Jeff Green (1), Nick Young (1) 等
2006年梯隊 12冠 Rajon Rondo (2), Shannon Brown (2), Jordan Farmar (2), Adam Morrison (2), Kyle Lowry (1), P.J. Tucker (1) 等
2008年梯隊 12冠 JaVale McGee (3), Mario Chalmers (2), Kevin Love (1), Brook Lopez (1), Serge Ibaka (1), DeAndre Jordan (1) 等
2017年梯隊 11冠 OG Anunoby (2), Jayson Tatum (1), Derrick White (1), Kyle Kuzma (1), Josh Hart (1), Thomas Bryant (1) 等
2012年梯隊 10冠 Draymond Green (4), Anthony Davis (1), Khris Middleton (1), Harrison Barnes (1) 等
2018年梯隊 10冠 Jalen Brunson (1), Mikal Bridges (1), Shai Gilgeous-Alexander (1), Michael Porter Jr. (1), Mitchell Robinson (1) 等
2005年梯隊 8冠 Andrew Bynum (2), Andrew Bogut (1), David Lee (1), Channing Frye (1) 等
2015年梯隊 8冠 Kevon Looney (3), Karl-Anthony Towns (1), Kristaps Porzingis (1), Norman Powell (1) 等
2016年梯隊 8冠 Patrick McCaw (3), Damian Jones (2), Jaylen Brown (1), Jamal Murray (1), Pascal Siakam (1)
2022年梯隊 8冠 Christian Braun (1), Chet Holmgren (1), Jalen Williams (1), Jeremy Sochan (1) 等
2020年梯隊 7冠 Payton Pritchard (1), James Wiseman (1), Sam Merrill (1), Xavier Tillman (1) 等
2014年梯隊 6冠 Nikola Jokic (1), Andrew Wiggins (1), Aaron Gordon (1), Jordan Clarkson (1) 等
2021年梯隊 6冠 Jonathan Kuminga (1), Moses Moody (1), Miles McBride (1), Neemias Queta (1) 等
2024年梯隊 6冠 Tyler Kolek (1), Kevin McCullar Jr. (1), Pacome Dadiet (1), Ajay Mitchell (1) 等
2010年梯隊 5冠 Nemanja Bjelica (1), Damion James (1), Dexter Pittman (1) 等
2013年梯隊 4冠 Kentavious Caldwell-Pope (2), Giannis Antetokounmpo (1), Otto Porter Jr. (1)
2019年梯隊 2冠 Talen Horton-Tucker (1), Jordan Poole (1)
2023年梯隊 2冠 Jordan Walsh (1), Cason Wallace (1)
2025年梯隊 1冠 Mohamed Diawara (1)

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...