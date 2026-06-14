2026年NBA總冠軍賽落幕後，紐約尼克終結53年冠軍荒固然是最大焦點，但這座冠軍其實也悄悄改寫了另一項歷史紀錄。隨著布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、米契爾・羅賓森（Mitchell Robinson）等2018年選秀梯隊成員戴上冠軍戒指，2018梯隊累積總冠軍數正式突破雙位數，來到10冠，一舉躋身2003年以來累積冠軍數最多的選秀梯隊前段班。
從當年不被看好的「普通選秀年」，到如今誕生布朗森、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、小麥可・波特（Michael Porter Jr.）等多位冠軍成員與聯盟門面球星，2018梯隊正用時間證明自己或許是近年最被低估的一屆選秀，而尼克這座冠軍，也讓他們正式踏入NBA歷史級選秀世代的討論行列。
自2003年以來，哪一屆NBA選秀梯隊累積了最多座總冠軍？
詹姆斯（LeBron James）、德韋恩·韋德（Dwyane Wade）與克里斯·波許（Chris Bosh）曾攜手帶領邁阿密熱火隊，在2012至2013年賽季完成NBA總冠軍二連霸。這段包含連續四年闖入總決賽的輝煌時期，象徵著2003年NBA選秀會前五順位中三位頂尖球星的世紀重聚，當年詹姆斯為選秀狀元，波許為第四順位，韋德則是第五順位。
詹姆斯是2003年梯隊中目前唯一仍在現役的球員。作為被譽為黃金一代的選秀大年，2003年梯隊的球員們合計已經拿下了高達 27座NBA總冠軍，這項紀錄傲視自2003年以來的所有選秀梯隊。
以下為自2003年以來，累積最多總冠軍數的NBA選秀梯隊排行與代表球員：
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自2003年以來，哪一屆NBA選秀梯隊累積了最多座總冠軍？
詹姆斯（LeBron James）、德韋恩·韋德（Dwyane Wade）與克里斯·波許（Chris Bosh）曾攜手帶領邁阿密熱火隊，在2012至2013年賽季完成NBA總冠軍二連霸。這段包含連續四年闖入總決賽的輝煌時期，象徵著2003年NBA選秀會前五順位中三位頂尖球星的世紀重聚，當年詹姆斯為選秀狀元，波許為第四順位，韋德則是第五順位。
詹姆斯是2003年梯隊中目前唯一仍在現役的球員。作為被譽為黃金一代的選秀大年，2003年梯隊的球員們合計已經拿下了高達 27座NBA總冠軍，這項紀錄傲視自2003年以來的所有選秀梯隊。
|NBA 選秀梯隊
|累積總冠軍數
|奪冠球員陣容與次數摘要
|2003年梯隊
|27冠
|LeBron James (4), James Jones (3), Dwyane Wade (3), Matt Bonner (2), Chris Bosh (2), Zaza Pachulia (2), Luke Walton (2), David West (2) 等
|2004年梯隊
|16冠
|Andre Iguodala (4), Shaun Livingston (3), J.R. Smith (2), Beno Udrih (2), Sasha Vujacic (2), Dwight Howard (1) 等
|2009年梯隊
|15冠
|Stephen Curry (4), Danny Green (3), Jrue Holiday (2), Patty Mills (1), Jeff Teague (1) 等
|2011年梯隊
|14冠
|Klay Thompson (4), Norris Cole (2), Kawhi Leonard (2), Kyrie Irving (1), Tristan Thompson (1) 等
|2007年梯隊
|13冠
|Kevin Durant (2), Al Horford (1), Marc Gasol (1), Jeff Green (1), Nick Young (1) 等
|2006年梯隊
|12冠
|Rajon Rondo (2), Shannon Brown (2), Jordan Farmar (2), Adam Morrison (2), Kyle Lowry (1), P.J. Tucker (1) 等
|2008年梯隊
|12冠
|JaVale McGee (3), Mario Chalmers (2), Kevin Love (1), Brook Lopez (1), Serge Ibaka (1), DeAndre Jordan (1) 等
|2017年梯隊
|11冠
|OG Anunoby (2), Jayson Tatum (1), Derrick White (1), Kyle Kuzma (1), Josh Hart (1), Thomas Bryant (1) 等
|2012年梯隊
|10冠
|Draymond Green (4), Anthony Davis (1), Khris Middleton (1), Harrison Barnes (1) 等
|2018年梯隊
|10冠
|Jalen Brunson (1), Mikal Bridges (1), Shai Gilgeous-Alexander (1), Michael Porter Jr. (1), Mitchell Robinson (1) 等
|2005年梯隊
|8冠
|Andrew Bynum (2), Andrew Bogut (1), David Lee (1), Channing Frye (1) 等
|2015年梯隊
|8冠
|Kevon Looney (3), Karl-Anthony Towns (1), Kristaps Porzingis (1), Norman Powell (1) 等
|2016年梯隊
|8冠
|Patrick McCaw (3), Damian Jones (2), Jaylen Brown (1), Jamal Murray (1), Pascal Siakam (1)
|2022年梯隊
|8冠
|Christian Braun (1), Chet Holmgren (1), Jalen Williams (1), Jeremy Sochan (1) 等
|2020年梯隊
|7冠
|Payton Pritchard (1), James Wiseman (1), Sam Merrill (1), Xavier Tillman (1) 等
|2014年梯隊
|6冠
|Nikola Jokic (1), Andrew Wiggins (1), Aaron Gordon (1), Jordan Clarkson (1) 等
|2021年梯隊
|6冠
|Jonathan Kuminga (1), Moses Moody (1), Miles McBride (1), Neemias Queta (1) 等
|2024年梯隊
|6冠
|Tyler Kolek (1), Kevin McCullar Jr. (1), Pacome Dadiet (1), Ajay Mitchell (1) 等
|2010年梯隊
|5冠
|Nemanja Bjelica (1), Damion James (1), Dexter Pittman (1) 等
|2013年梯隊
|4冠
|Kentavious Caldwell-Pope (2), Giannis Antetokounmpo (1), Otto Porter Jr. (1)
|2019年梯隊
|2冠
|Talen Horton-Tucker (1), Jordan Poole (1)
|2023年梯隊
|2冠
|Jordan Walsh (1), Cason Wallace (1)
|2025年梯隊
|1冠
|Mohamed Diawara (1)
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