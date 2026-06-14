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▲黃大煒曾加盟周杰倫的公司杰威爾，展現個人的獨特風格。（圖 / 杰威爾音樂提供）

▲黃大煒4年前緊急送醫後，曾經發布自己在醫院的照片，想讓粉絲不要為他太緊張。（圖／翻攝自黃大煒FB）

資深歌手黃大煒傳出在夏威夷檀香山當地時間6月2日（台灣時間3日清晨）於姊姊的住宅中去世，享壽61歲。他曾經在4年前因呼吸困難送醫，當時的經紀人兼女友 Vicky解釋他是因為心臟衰竭才會有呼吸困難的現象，而因為腎臟受到影響，因此也出現嚴重水腫。他後來受訪時曾稱年紀到了要小心一點，表明那時已經不抽菸，之也不能喝酒，沒想到4年後仍然離世，讓所有人都沒心理準備。黃大煒在2022年8月曾經傳出呼吸困難、水腫緊急送醫，還接受心導管檢查，之後Vicky代他說明，由於心臟衰竭又影響到腎臟功能，使他不但呼吸困難，還有嚴重水腫，當時火速送到北醫診治，病況逐漸減輕，幾天之後他就又能出院欣賞演唱會。他曾經一度心跳速率高達每分鐘137下，出院之後再次面對媒體，他親口表示年紀到了，一切都要小心一點，飲食方面要注意，不能亂吃亂喝。他當時還說道：「以前算命說我缺火，所以名字的煒有個火字邊，沒想到補太多，火氣太旺，慶幸現在身體比較穩定，很多醫生看過之後發現沒什麼事情，目前就是好好吃、好好運動。」他還呼籲男性只要不舒服就要看醫生，不要自己忍下來，若是到最後晚了一點就不好，慶幸自己剛好早了一點。只是當時黃大煒還能健康出院，現在卻傳出噩耗，令觀眾與演藝圈都震驚不已。他近期才宣告與姊姊一同回到夏威夷，還發律師函聲明除了兩位姊姊之外，沒有任何人在過去或未來有權代表他；連社群與關聯帳號以及對外所有工作等相關發言，全權交由「漢英得力法務事務所」處理，沒有人能猜到聲明發布不到3個禮拜，他就永遠離開人世。