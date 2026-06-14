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▲心臟的收縮率變差，讓這顆身體最重要的馬達出現問題，進而導致全身循環功能異常。（圖／取自Pixabay）

▲心臟衰竭病人會有「容易喘」的症狀，平常走路、輕微運動都會容易出現換氣困難。（圖／記者陳明中攝）

歌手黃大煒2022年曾因「心臟衰竭」送醫，今（14）日傳出死訊後，相關健康話題再次受到討論，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，當確診心臟衰竭後，5年內的死亡率高達50％，與癌症不相上下，提醒民眾，「抽菸、吃太甜太鹹、日常壓力過大」，是心臟衰竭的3大主因。劉中平指出，心臟衰竭說白話就是「心臟功能異常下降 」，最常見的原因包括心臟的「血管冠狀動脈塞住、瓣膜功能異常」，少部分患者會是在感冒或確診流感、病毒後引發，這些原因都導致心臟的收縮率變差，讓這顆身體最重要的馬達出現問題，進而導致全身循環功能異常。劉中平說明，心臟衰竭對病人生活有3大影響，首先是「容易喘」，平常走路、輕微運動都會容易出現換氣困難；第二是「心律不整」，當心臟肌肉細胞受損，無論流感、新冠，甚至是一般感冒，都可能引發異常心臟的跳動，甚至有猝死危機。最後心臟衰竭也可能會引發「水腫」，進而導致患者肝功能、腎功能、排尿功能下降；以上3種情況，最可怕的就是心律不整導致的「瞬間致命風險」；臨床數據指出，心臟衰竭患者5年死亡率高達50％，每次住院都代表心臟功能進一步下降，急性心臟衰竭患者，出院後一年內死亡率也有16%。劉中平強調，「抽菸、吃太甜太鹹、日常壓力過大」是導致心臟衰竭的3大主因，隨著近年越來越多新型藥物介入，心臟衰竭在治療上更加有效，不過仍要強調，心臟衰竭的治療必定是一條「長跑賽道」，治療週期都是以月來計算，患者需要有耐心與醫師配合。劉中平提醒，心臟衰竭的病程變化快速，如果患者需要頻繁住院、藥物需求量增加，都是其他器官功能已經受損的證據，「不抽煙、不吃太甜、太鹹、太油、減少壓力」，才是最好的防範措施。