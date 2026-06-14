我是廣告 請繼續往下閱讀

國道

省道

公共運輸

高鐵

臺鐵

國道客運

空運

海運

端午三天連假即將從下週五（19日）開始，交通部及所屬單位妥善規劃端午節連假各項交通疏運計畫，預計在18日正式啟動疏運工作，交通部指出，國5南向尖峰日，建議於早上5時前或下午5時後出發，北向尖峰日建議於早上9時前出發，鐵路則西線新自強號（EMU3000）取消自由座，避免連假回家「心好累」，搭車攻略帶讀者一文掌握！因應本次端午節連假民眾返鄉出遊需要，各交通疏運單位已運用AI技術預測交通量及尖峰時段，規劃配置運能：一、預測國道南向交通量於6月19日（放假首日）出現最大量，為平日1.4倍（國5為平日1.5倍）；北向交通量於6月21日（收假日）出現最大量，為平日1.3倍（國5為平日1.4倍）。二、連假期間採單一收費，循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩，並於每日0至5時全線暫停收費等措施，民眾可多利用離峰時段行駛。一、台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並於6月19日5至17時、6月20日7至11時、6月21日12至18時等3時段開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及管制21噸以上大貨車通行。二、台61線西濱快速公路將封閉台15線新港三街路口、台61線竹1路口及將台68線西行南寮匝道調整為禁止左轉台15線南下，同時，協調高公局封閉西濱交流道北上入口匝道、並實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、苗11大山腳等6處平面路口，提升行車效率。日均開行7031班次，且為鼓勵民眾搭乘國道客運，另提供10小時內轉乘在地客運享一段票或轉乘特定幸福巴士免費等優惠，建議民眾可多加利用，減少駕駛私人運具辛勞。；另桃園機場總計有3325架次客機起降，每日運量約13.5萬至14.9萬人次。台灣本島與離島間11條航線，規劃845航次，提供約20.1萬座位數；另金馬小三通於疏運期間規劃180航次，提供約4.8萬座位運能。交通部建議，民眾多加利用大眾運輸工具，既可省荷包又能節能減碳，同時減輕塞車之苦，民眾若仍有自行開車需要，提醒千萬不要酒駕、毒駕、也不要無照駕駛、並注意行車安全，多加利用1968APP查詢路況資訊，以避開壅塞路段。另一方面，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，公路局局長林福山、高公局局長陳文瑞、台鐵董事長鄭光遠與台灣高鐵董事長史哲，今年特別親自出鏡拍攝社群短影音，用最直接的方式向民眾說明連假疏運重點。