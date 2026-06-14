我是廣告 請繼續往下閱讀

佛教界年度盛事「第36屆中區全國供佛齋僧大法會」今（14）日在台中國際展覽館盛大登場。現場聚集超過六千位法師與兩萬多名信眾共襄盛舉，眾人虔心合掌、齊聲誦經祈福，梵音繚繞，場面極為莊嚴殊勝。台中市民政局副局長陳寶雲出席表示，供佛齋僧大法會不僅是佛教界年度盛事，更承載著孝親感恩與慈悲祝福。她感謝三寶護持會歷任團隊與志工的努力，市府每年也全力提供行政協助，期盼透過法會凝聚善念，讓信仰力量轉化為穩定社會的溫暖能量。立法院副院長江啟臣出席時則指出，面對當前國際局勢動盪與經濟不確定性，宗教是人民重要的精神支柱。他特別感謝諸位長老、法師及居士長期投入社會關懷，並祈願法會功德迴向國家，祝福風調雨順、百業興旺。法會依循傳統，上午以供佛齋僧儀式揭開序幕，由法師帶領大眾虔誠持誦經文；下午則恭誦「地藏經」，並恭請果清長老主法「大蒙山施食超薦法會」。信眾將功德迴向現世與過去七世父母，祈願延年益壽、離苦得樂，展現佛教慎終追遠的精神。民政局補充，齋僧法會源自「佛說盂蘭盆經」中「目連救母」的典故。此一傳統延續至今，不僅象徵孝親與慈悲，也提醒大眾珍惜親情、心懷善念，持續在現代社會中帶動正向的宗教文化。今日法會，立法院副院長江啟臣、市議員沈佑蓮、吳瓊華、曾朝榮、曾威、民政局副局長陳寶雲、烏日區長林崇懿、中區全國供佛齋僧大法會主委果清長老、國際供佛齋僧大會主席明光長老等人均出席。