我是廣告 請繼續往下閱讀

主打世界級海島與潛水 菲律賓搶攻自由行市場

首次造訪怎麼玩？長灘島、宿霧、巴拉望最推薦

潛水玩家必朝聖 科隆、薄荷島擁世界級海景

不只宿霧、長灘島 城市旅遊與美食也成新亮點

馬尼拉治安其實沒想像差 住宿首選馬卡蒂與BGC

隨著東南亞旅遊持續升溫，菲律賓近年來逐漸成為台灣旅客的新興熱門目的地。菲律賓自2025年7月起開放台灣旅客免簽入境，加上飛行時間短、英語普及及豐富海島資源等優勢，吸引越來越多自由行、家庭旅遊及小團體旅客前往探索。NOWnews與央廣合製的Podcast 節目《東南亞夯什麼》最新一集邀請到菲律賓觀光旅遊部行銷經理Joyce與行銷專員Angel分享菲律賓最新觀光趨勢，並推薦適合首次造訪菲律賓的旅遊路線及景點。菲律賓觀光旅遊部指出，近年菲律賓觀光市場快速回溫，除了透過旅展、線上線下行銷活動推廣之外，也積極與航空公司、旅行社及媒體合作。其中最重要的利多之一，便是自去年7月起對台灣護照持有人實施免簽措施，大幅降低旅遊門檻。不過仍需注意的是，雖然未滿15歲兒童同樣適用免簽政策，但菲律賓對未成年旅客入境仍設有較嚴格規範。由於菲律賓政府為防範人口販運問題，15歲以下孩童若與父母同行、單獨入境或由監護人陪同，可能需準備額外文件，建議家長出發前先向航空公司或菲律賓官方單位確認最新規定，以免影響行程。面對泰國、越南等東南亞旅遊強國競爭，菲律賓觀光旅遊部認為，菲律賓最大的特色在於世界級海島與潛水資源。Angel表示，菲律賓位於全球知名的「珊瑚大三角」海域內，擁有豐富海洋生態，加上距離台灣近、無時差、英語溝通便利，是其他競爭國家較難取代的優勢。她指出，近年隨著航班增加及票價競爭，赴菲旅遊門檻降低，除了傳統團體旅遊外，4至6人的小團體、家庭客群及自由行旅客比例也持續成長。若是第一次前往菲律賓旅遊，觀光旅遊部推薦以長灘島、宿霧及巴拉望作為入門首選。其中，長灘島被認為是最適合新手旅客的目的地。雖然目前台灣沒有直飛航班，但島上住宿、餐飲及水上活動集中，旅客不需頻繁轉乘交通工具，即可輕鬆享受度假行程。至於宿霧則因擁有直飛航班，加上旅遊產業發展成熟，仍是目前最受台灣旅客歡迎的菲律賓景點之一。許多旅行社均推出宿霧搭配薄荷島的套裝行程，適合首次體驗菲律賓海島魅力的旅客。對於熱愛戶外活動與潛水的旅客，菲律賓觀光旅遊部推薦前往科隆（Coron）及薄荷島（Bohol）。科隆以沉船潛點聞名，周邊擁有壯觀的喀斯特地形景觀，被形容為擁有類似越南下龍灣的自然風貌，清澈海水更吸引全球潛水愛好者朝聖。薄荷島除了擁有知名的巧克力山景觀外，也能體驗飛索等戶外活動。當地著名的巴里卡薩島（Balicasag Island）周邊海域更是世界級潛水勝地，深受潛水客喜愛。除了海島度假，菲律賓也擁有豐富的歷史文化資產。Angel表示，對歷史文化有興趣的旅客可前往馬尼拉老城區，感受西班牙殖民時期留下的建築與街景。此外，宿霧老街同樣保留濃厚殖民色彩。若想深入體驗西班牙風情，位於呂宋島北部的維甘（Vigan）更是不可錯過。當地石板街道與古老建築保存完整，被列入世界文化遺產，是菲律賓最具代表性的歷史古城之一。談到菲律賓旅遊，多數台灣人首先想到的仍是宿霧、長灘島與薄荷島等熱門海島。不過近年菲律賓也積極推廣城市觀光及美食旅遊。雖然大眾對於菲律賓有著「美食沙漠」的印象，不過Angel指出，大馬尼拉地區及宿霧近期已有米其林餐廳的票選，當地也有不少特色美食值得品嚐。她特別推薦菲律賓特色海鮮麵，以蝦仁、炸豬皮碎及特製醬汁搭配當地金桔（Calamansi）調味，呈現酸鹹爽口風味，是許多遊客必嘗的人氣料理。針對部分旅客擔心菲律賓治安問題，觀光旅遊部表示，馬尼拉並非外界想像中危險，只要遵守基本旅遊安全原則即可安心旅遊。觀光旅遊部建議旅客下載Grab叫車服務，避免與計程車司機發生車資糾紛。住宿地點則推薦選擇馬卡蒂（Makati）及近年快速發展、被形容為「馬尼拉版信義區」的BGC（Bonifacio Global City）等區域，這些地區商業設施完善、治安較佳，也是許多韓國藝人在菲律賓舉辦演唱會的熱門地點。觀光旅遊部表示，未來仍將持續與航空公司、旅行社及網紅、社群平台合作，進一步提升台灣市場曝光度，吸引更多旅客認識菲律賓除了海島之外的多元旅遊魅力。