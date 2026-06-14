我是廣告 請繼續往下閱讀

精品市場整體買氣降溫，但頂級手表的高端需求仍撐得住。路透報導，勞力士本月罕見調漲金表售價，且是今年以來第二度在英國、美國、香港等主要市場調價。WatchCharts統計，勞力士今年1月已先在德國、香港、日本、英國與美國等市場調漲售價，平均漲幅約6.2%。根據精品研究平台與經紀商資料，勞力士6月全球金表平均漲幅約5%，不過這次漲價屬於全球性調整，但範圍主要集中在金表。業界認為，這反映精品市場正出現明顯分化，中產階級消費者對奢侈品支出轉趨保守，但超富客群仍願意把資金投入稀有、高價、具收藏價值的精品手表。勞力士Cosmograph Daytona白金款在美國今年以來已上漲14%，，若從2024年起算，累計漲幅達33%，目前售價約5.91萬美元。WatchCharts行銷主管Mark Xu指出，其他頂級精品品牌，例如歷峰集團因應金價上漲與匯率波動，旗下卡地亞5月將部分金表價格上調10%。精品研究機構Data&Data創辦人葛德里指出，勞力士、歷峰集團、LVMH、Swatch、Breitling等集團旗下部分品牌金表，平均售價已較一年前提高約4%至6%。葛德里認為，精品手表品牌正把銷售重心導向仍具高度消費能力的高端客戶，並引導買家轉向貴金屬與更高階表款。