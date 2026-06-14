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2026大選將至，國民黨新北市長參選人李四川今（14）日受訪時開噴對手，先是抹黑他，再來又肉搜家人與鄰居，現在又派人跟蹤跟拍，砲轟「選舉是要選政見，並不是選狗仔隊！」對此民進黨參選人蘇巧慧表示，候選人行程本來就常常重疊，所以大家就是各自論述自己的政見，君子之爭，「這才是新時代的選民想要看到新時代領袖的樣子」，這個部分就不用再做太多的爭執。對於李四川砲轟對手，在其參選之後先是用側翼抹黑他，接著又肉搜他家人跟鄰居，現在又派人跟蹤跟拍，認為都不是光明的事，「選舉是要選政見，不是選狗仔隊」。對此蘇巧慧下午回應表示，選舉活動大家行程本來就常重疊，所以大家就是各自論述自己的政見，君子之爭，這才是新時代的選民想要看到新時代領袖的樣子，那如果大家在討論的6月6日行程，其實早在上月12日就已經收到該會的邀請，也回覆會出席。包括在討論出席與否、討論流程的對話紀錄，其實幕僚也都有。最後蘇巧慧認為，大家在這部分就不用再做太多的爭執，各自把自己對新北市的願景表達清楚，新北市民想要看到的是這部分。