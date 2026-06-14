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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）F組賽程將於明（15）日展開，備受關注的「藍武士」日本將於台灣時間台灣時間清晨4點迎接世界盃首戰，交手強敵荷蘭，力拚連續3屆闖入淘汰賽。日本駐洛杉磯領事館近期在社群X發布影片，邀請多位知名旅美運動員、藝人替「藍武士」應援，其中包含美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊「三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。日本過去2屆都闖入淘汰賽，本屆目標仍是從小組賽出線，不僅日本國民為國家隊應援，日本駐洛杉磯領事館也邀請多位留美日本人拍片替國家隊「助威」。在影片開頭，由道奇隊「三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希打頭陣，隨後是天使隊菊池雄星，齊聲喊出「頑張れ！SAMURAI BLUE（加油！藍武士）」。片中還有女子拳擊選手晝田瑞希、藝人吉田有里、前乃木板46成員北川悠理、日本女籃總教練蓋恩斯（Corey Gaines）及日本駐洛杉磯總領事室田康生。此外，道奇隊也搶搭這波世界盃風潮，近期官方發佈影片，全隊挑戰「球不落地」挑球，但術業有專攻，佐佐木僅挑3球、山本5球。不過出身古巴的帕赫斯（Andy Pages）展現過人的挑球能力，足足挑了83次，驚艷不少網友。日本明日首戰荷蘭後，6月21日中午12點交手突尼西亞，6月26日上午7點對決瑞士，力拚連續3屆、第5度闖入淘汰賽。